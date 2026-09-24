Đón lõng, bắt Lý Gia Bảo SN 1999 tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ Lý Gia Bảo (27 tuổi, ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng), người được xác định có liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo khẩn đến Công an tỉnh Tây Ninh, đề nghị phối hợp truy bắt Lý Gia Bảo khi người này được cho là đang di chuyển về hướng Tây Ninh.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng, xây dựng phương án đón lõng trên các tuyến đường dẫn về Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Đối tượng Lý Gia Bảo. Ảnh: Tiền phong.

Khoảng 7h20 ngày 23/9, tại tuyến đường qua phường Gò Dầu, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô nghi vấn đang di chuyển theo hướng cửa khẩu. Công an lập tức áp sát, ra hiệu lệnh dừng phương tiện và khống chế người điều khiển.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định người điều khiển ô tô là Lý Gia Bảo. Người này thừa nhận có liên quan đến vụ án giết người vừa xảy ra tại Lâm Đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ bàn giao Lý Gia Bảo cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.