Đối tượng phạm tội giết người, trốn khỏi bệnh viện tâm thần đã bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 23/9, tại khu vực trước nhà số 165 Thái Hà (P.Đống Đa), công an phường đã triển khai lực lượng, mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Mạnh Hà. Ngay sau khi khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, Công an P.Đống Đa nhanh chóng lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định và tiến hành bàn giao đối tượng cho Trại giam Hoàng Tiến để tiếp tục xử lý.

Đối tượng Phạm Mạnh Hà bị bắt giữ

Theo hồ sơ, Phạm Mạnh Hà (tên gọi khác là “Hà Cu Tý”) là đối tượng đang chấp hành án phạt tù với mức án 17 năm tù về các tội danh “cố ý gây thương tích” và “giết người”. Trong thời gian đang được áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, đối tượng đã bỏ trốn vào ngày 17/12/2024. Trại giam Hoàng Tiến trực thuộc Cục C10 (Bộ Công an) sau đó đã ra Quyết định truy nã số 02/QĐTN-TGHT đối với Phạm Mạnh Hà.