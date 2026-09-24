Khai thác loài cây Mây hồng phải đúng quy định pháp luật

Hình ảnh cây Mây hồng sống trong rừng và sau khi khai thác

Thông tin trên được Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng nêu tại văn bản trả lời Công an xã Cát Tiên 3 về việc xác minh danh mục bảo vệ loài Mây hồng (Mây mật), phục vụ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra ngày 8/5/2026 tại thôn Tiên Hoàng, xã Cát Tiên 3.

Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, Mây hồng/Mây mật thuộc họ Cau/Dừa (Arecaceae), có tên khoa học Calamus guruba Buch.-Ham. ex Mart. Qua đối chiếu Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Phụ lục I, II, III của Công ước CITES, loài này không thuộc nhóm IA - thực vật rừng nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại; không thuộc nhóm IIA - thực vật rừng hạn chế khai thác vì mục đích thương mại; đồng thời không nằm trong các phụ lục của CITES.

Do đó, Mây hồng/Mây mật được quản lý dưới hình thức lâm sản thông thường, thuộc nhóm lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Loài này không thuộc đối tượng bị cấm tuyệt đối việc khai thác, mua bán hoặc vận chuyển theo chế độ quản lý đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tuy nhiên, Chi cục Kiểm lâm lưu ý việc không thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm không đồng nghĩa với việc cá nhân, tổ chức được tự do vào rừng khai thác. Đối với Mây hồng/Mây mật mọc trong rừng tự nhiên, hoạt động khai thác vẫn phải tuân thủ quy chế quản lý rừng và các quy định về quản lý lâm sản thông thường.

Đặc biệt, tại rừng đặc dụng như Vườn quốc gia Cát Tiên, việc khai thác lâm sản trong các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái phải thực hiện theo đúng quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo trường hợp cụ thể.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng khẳng định việc tự ý vào rừng đặc dụng để cắt, khai thác lâm sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Nội dung này được viện dẫn theo khoản 1 Điều 52 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Điều 12 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Việc xác định rõ tình trạng pháp lý của loài Mây hồng/Mây mật có ý nghĩa trực tiếp trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc xảy ra tại thôn Tiên Hoàng. Đồng thời, kết luận của cơ quan kiểm lâm cho thấy, việc đánh giá một hành vi khai thác lâm sản không chỉ dựa vào tình trạng bảo tồn của loài, mà còn phải xem xét nguồn gốc lâm sản, vị trí khai thác và quy chế quản lý đối với khu rừng nơi hành vi xảy ra./.