Xử phạt hai cha con dựng cảnh mất tiền, báo sai sự thật

Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 10/9/2026, ông C.V.N cùng con trai đến Công an phường Long An trình báo việc bị chiếm đoạt 1,65 tỷ đồng tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh vụ việc. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định nội dung trình báo của ông N. không đúng sự thật. Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, ông N. đã vay của một người quen tên Đ. số tiền 1,7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, ông N. cùng con trai nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này nên bàn bạc, dựng cảnh giả để tạo hiện trường như ông N. bị mất tiền.

Khi rút tiền tại ngân hàng, ông N. cầm túi nylon chứa 1,65 tỷ đồng đi ra khỏi cửa ngân hàng. Lúc này, người con trai ông đến lấy túi tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ông N. sau đó giả vờ hoảng loạn, hô hoán bị mất tiền nhằm che giấu hành vi và tạo dựng thông tin về việc bị chiếm đoạt tài sản. Hai cha con tiếp tục đến Công an phường Long An trình báo vụ việc theo nội dung không đúng sự thật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Long An nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ việc và xác định đây là vụ việc do hai cha con ông N. cùng dựng lên. Trước các chứng cứ thu thập được, ông N. và C.V.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Long An lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.V.N. và C.V.T. về hành vi cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cơ quan Công an đồng thời cũng khuyến cáo người dân khi trình báo vụ việc cần cung cấp thông tin trung thực, chính xác; không báo tin giả gây ảnh hưởng đến hoạt động xác minh, xử lý của lực lượng chức năng, đồng thời không lợi dụng việc trình báo để che giấu hành vi vi phạm hoặc trục lợi cá nhân.