Tạm giữ gần 4.000 hộp thuốc chữa bệnh không hóa đơn

Tối 17/9/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang và Công an phường Châu Đốc tiến hành khám phương tiện vận tải hành khách chạy tuyến Nhơn Hội - Châu Đốc - Tp.HCM.

Phương tiện được kiểm tra khi đang dừng tại khu vực số 249 đường Hoàng Diệu, tổ 14, khóm Châu Long 4, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 3.998 hộp thuốc dạng viên nén có nguồn gốc nước ngoài, gồm các nhãn hiệu Janumet 50mg/1000mg, Galvus Met 50mg/1000mg, Nexium 40mg, Alpha Ketoanalogues of Essential Amino Acids Tablets (Ketosteril) và COVERAM 10mg/5mg.

Tại thời điểm kiểm tra, người có liên quan đến phương tiện và số hàng hóa trên chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số thuốc.

Trước tình hình trên, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tổng trị giá số thuốc tạm giữ được ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đội QLTT số 10 đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.