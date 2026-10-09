Pháp tìm cách giảm phụ thuộc vào khí đốt

Một cơ sở dự trữ khí đốt ở Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Theo lộ trình của Chính phủ Pháp, việc sử dụng khí đốt cần được chấm dứt vào năm 2050. Mục tiêu này đòi hỏi chuyển đổi hệ thống năng lượng cho khoảng 2 triệu hộ gia đình trên cả nước. Bên cạnh yêu cầu cắt giảm phát thải theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, Pháp còn muốn giảm rủi ro từ việc phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Hiện nước này nhập khẩu gần như toàn bộ khí đốt tiêu thụ, trong khi giá nhiên liệu chịu tác động từ những biến động địa chính trị và thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, việc thay thế khí đốt bằng điện hoàn toàn không phải giải pháp phù hợp trong mọi trường hợp, do có thể làm tăng hóa đơn năng lượng của người dân.

Tại phía Đông Paris, Công ty Elax Energie đang triển khai dự án chuyển đổi hệ thống cung cấp nước nóng cho khoảng 400 căn hộ. Theo kế hoạch, 3 lò hơi chạy bằng khí đốt sẽ được thay bằng thiết bị sử dụng điện, trong khi hệ thống sưởi vẫn duy trì nguồn năng lượng hiện tại. Đại diện đơn vị quản lý nhà ở xã hội RIVP cho biết chuyển đổi đồng thời cả hai hệ thống sẽ làm tăng chi phí đầu tư và gây áp lực lên ngân sách của người thuê nhà.

Nhiều đơn vị quản lý nhà ở xã hội tại Pháp cũng ưu tiên giải pháp kết hợp nhiều nguồn năng lượng, như bơm nhiệt, điện Mặt Trời, hydro và khí xanh sản xuất từ nông nghiệp. Trong đó, mô hình lắp đặt pin Mặt Trời để sản xuất và sử dụng điện trực tiếp tại chỗ đang được quan tâm. Một số tòa nhà tại thành phố Bordeaux đã áp dụng hệ thống này cho các khu vực sinh hoạt chung và đang từng bước mở rộng sang căn hộ.

Theo các đơn vị quản lý, quá trình chuyển đổi cần được thực hiện linh hoạt, dựa trên hiệu quả kinh tế và điều kiện thực tế của từng công trình. Một số thiết bị khí đốt vẫn còn mới, hoạt động tương đối hiệu quả nên chưa cần thay thế ngay.

Thách thức lớn nhất là cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và khả năng chi trả của người dân. Đại diện RIVP cho biết các hộ sử dụng hệ thống sưởi điện riêng lẻ thường phải chịu hóa đơn cao, khiến một số gia đình hạn chế sử dụng thiết bị sưởi trong mùa lạnh.