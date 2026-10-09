OPPO A7 Pro 5G: Pin 8.000 mAh, camera selfie 50MP góc rộng

OPPO A7 Pro 5G vừa ra mắt thị trường Việt Nam với ba cấu hình gồm: bản 8 GB RAM, 128 GB bộ nhớ có giá bán 13,49 triệu đồng; hai bản 6 GB/256 GB và 8 GB/256 GB có giá bán lần lượt 14,49 triệu và 15,49 triệu đồng.

Máy được định vị trong dòng A với nhiều cải tiến đáng giá về thiết kế lẫn trang bị công nghệ bên trong.

Camera selfie 50 MP, pin “khủng”

Điểm đáng chú ý trên A7 Pro 5G là camera trước 50 MP, thay vì chỉ tập trung vào độ phân giải camera chính. Camera selfie có góc nhìn lên tới 100 độ, giúp mở rộng khung hình khi chụp cá nhân hoặc nhiều người cùng lúc.

Hệ thống còn có tính năng tự động chuyển đổi góc rộng dựa trên số lượng người xuất hiện trong khung hình. Máy có thể chuyển giữa mức thu phóng 1x và 0,6x mà không yêu cầu người dùng tự điều chỉnh. Camera chính phía sau cũng có độ phân giải 50 MP, sử dụng cảm biến CMOS kích thước 1/2 inch.

OPPO cho biết cảm biến này thu sáng nhiều hơn 70% so với thế hệ trước. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của camera vẫn phụ thuộc vào điều kiện chụp, thuật toán xử lý và cách người dùng sử dụng.

Ngoài phần cứng, A7 Pro 5G được tích hợp một số công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI. Trong đó, tính năng Tỏa sáng chân dung AI có khả năng phân tích bối cảnh để đề xuất hiệu ứng ánh sáng. AI Remix Collage hỗ trợ tách chủ thể khỏi nền, tạo nhãn dán và ghép nhiều lớp ảnh trong cùng một bố cục.

AI Popout 2.0 cũng được nâng cấp, cho phép nhận diện nhiều loại chủ thể thay vì chỉ người hoặc thú cưng. Tính năng này hỗ trợ ghép tối đa 9 ảnh trong một bố cục, với hiệu ứng tràn khung cho ảnh động và ảnh tĩnh.

A7 Pro 5G sử dụng viên pin 8.000 mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn trong phân khúc. Thông số kỹ thuật cho thấy máy hỗ trợ sạc 45W và có khả năng sạc ngược có dây với công suất tối đa 10W.

OPPO cho biết pin vẫn giữ trên 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng. Đây là một trong những thông số đáng chú ý nếu xét đến nhu cầu sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Khả năng chống chịu cũng được đặt trọng tâm. Máy có khung viền nguyên khối cùng lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng. Thông số kỹ thuật ghi nhận các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, nhằm tăng khả năng chống bụi và nước trong nhiều điều kiện sử dụng.

Cấu hình mượt mà

OPPO A7 Pro 5G sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch, độ phân giải FHD+ 2.372 x 1.080 pixel và tần số quét 120 Hz. Màn hình có độ sáng tối đa 1.400 nit và hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6360 MAX 5G với tốc độ tối đa 2,8 GHz, GPU ARM Mali-G57 MC2. Ba phiên bản tại Việt Nam có RAM 6 hoặc 8 GB, bộ nhớ trong 128 hoặc 256 GB và hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2 TB.

OPPO cũng trang bị cho máy chip tăng cường kết nối NetworkBoost S1, AI LinkBoost 4.0 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi Glacier VC diện tích 4.300 mm². Phần mềm có cơ chế phân bổ tài nguyên tự động nhằm giảm lượng RAM sử dụng, cùng giải pháp tối ưu trải nghiệm và các bản cập nhật OTA.

A7 Pro 5G có kích thước 159,08 x 75,81 x 8,8 mm và trọng lượng khoảng 205 gram. Máy sử dụng mặt lưng bằng thủy tinh hữu cơ, khung viền nhựa và có hai màu Xanh Sóng Biển, Titan Ánh Kim.

Thiết kế mặt lưng Xanh Sóng Biển sử dụng hiệu ứng gợn sóng 3D, trong khi cụm camera được bố trí theo phương ngang.

Bên cạnh những nâng cấp về pin, camera và khả năng chống chịu, A7 Pro 5G vẫn có một số điểm cần cân nhắc. Máy nặng khoảng 205 gram và dày 8,8 mm, trong khi khung viền sử dụng chất liệu nhựa.

Công suất sạc 45W cũng không thuộc nhóm cao nếu đặt cạnh một số smartphone cùng tầm giá. Ngoài ra, máy chỉ được trang bị một loa, có thể là hạn chế với người dùng thường xuyên xem video hoặc chơi game bằng loa ngoài.

Thay đổi gì so với thế hệ trước?

Nếu đặt cạnh OPPO A6 Pro 5G cùng dòng A Pro, A7 Pro 5G có một số thay đổi đáng chú ý. A6 Pro 5G dùng màn hình AMOLED 6,57 inch 120 Hz tương tự, chip Dimensity 6300, camera sau 50 MP + 2 MP nhưng camera trước chỉ 16 MP. Máy có pin 6.500 mAh và sạc nhanh 80W.

Trong khi đó, A7 Pro 5G tăng dung lượng pin lên 8.000 mAh, nâng camera selfie lên 50 MP với góc nhìn 100 độ và chuyển sang Dimensity 6360 MAX. Đổi lại, công suất sạc giảm từ 80W xuống 45W. A7 Pro 5G cũng dày và nặng hơn: khoảng 8,8 mm và 205 gram, so với 8mm và 185 gram của A6 Pro 5G.

Như vậy, hướng nâng cấp của A7 Pro 5G nghiêng về camera selfie, dung lượng pin và khả năng chống chịu, trong khi A6 Pro 5G có lợi thế về tốc độ sạc và trọng lượng thân máy. Đây là khác biệt đáng cân nhắc hơn là chỉ nhìn vào thế hệ sản phẩm mới hơn.