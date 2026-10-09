Robot AI mở rộng ứng dụng thực tiễn trong y tế, công nghiệp, đời sống

Hàng trăm mẫu robot thông minh, các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại đã được giới thiệu tại Triển lãm Robot Hà Nội 2026. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm không còn dừng ở mức trình diễn công nghệ mà đã được đưa vào sử dụng trong bệnh viện, cơ sở công nghiệp, tòa nhà và các hoạt động dịch vụ, cho thấy xu hướng ứng dụng robot ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn.

Triển lãm do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì, với sự tham gia của Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm robot, AI, Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa.

Đại diện Neo Robotics cho biết, doanh nghiệp đã làm chủ hoàn toàn phần mềm của các dòng robot được giới thiệu. Về phần cứng, một số sản phẩm được phát triển thông qua hợp tác với đối tác nước ngoài, trong khi dòng robot tuần tra đã được doanh nghiệp chủ động từ khâu thiết kế đến phát triển.

Một trong những ứng dụng đáng chú ý là robot vận chuyển thuốc trong bệnh viện. Theo đại diện doanh nghiệp, sản phẩm đã được một số bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Saint Paul tin tưởng sử dụng, góp phần giảm khối lượng công việc vận chuyển thuốc cho nhân viên y tế.

Trong môi trường bệnh viện, công việc vận chuyển thuốc giữa các khu vực thường đòi hỏi nhân lực thực hiện liên tục. Việc sử dụng robot hỗ trợ vận chuyển giúp giảm bớt những thao tác thủ công, tối ưu hóa thời gian và nguồn lực. Nhờ đó, bác sĩ, điều dưỡng có thêm điều kiện tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc và điều trị người bệnh.

Các bạn trẻ tìm hiểu những mẫu robot công nghệ, khám phá khả năng ứng dụng robot trong học tập và đời sống.

Không chỉ trong y tế, robot còn được đưa vào những môi trường công nghiệp có yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn lao động. Neo Robotics cho biết đang triển khai dòng robot tuần tra tại các trạm biến áp, phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát hệ thống thiết bị.

Đặc biệt, việc doanh nghiệp trong nước chủ động thiết kế và phát triển robot tuần tra cho thấy khả năng từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng các giải pháp tự động hóa phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực quản lý và vận hành tòa nhà, dòng robot vệ sinh tự động cũng thu hút sự quan tâm bởi khả năng hoạt động linh hoạt. Khác với những thiết bị chỉ làm việc trong phạm vi cố định, sản phẩm được tích hợp giải pháp IoT kết nối với hệ thống thang máy, cho phép tự động di chuyển giữa các tầng.

Học sinh chăm chú điều khiển robot trên sa bàn, rèn luyện tư duy logic và kỹ năng tương tác với công nghệ.

Theo đại diện Neo Robotics, robot có thể sử dụng thang máy để di chuyển từ tầng một lên các tầng tiếp theo, thực hiện nhiệm vụ vệ sinh theo lịch trình đã thiết lập. Nhờ đó, công việc vệ sinh nhiều khu vực trong tòa nhà có thể được tự động hóa, giảm sự phụ thuộc vào nhân lực thực hiện thủ công.

Giải pháp được kỳ vọng có khả năng ứng dụng tại các khu văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và những công trình có nhu cầu vệ sinh thường xuyên. Việc kết hợp robot với hạ tầng thông minh cũng mở ra hướng phát triển các hệ thống quản lý tòa nhà tự động, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh những ứng dụng trong y tế và công nghiệp, các dòng robot lễ tân tích hợp AI đang mở rộng khả năng phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ, giáo dục và hoạt động giao tiếp với khách hàng.

Theo Neo Robotics, robot lễ tân có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn; hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn check-in và tương tác với người sử dụng. Đáng chú ý, công nghệ xử lý giọng nói còn được phát triển để phù hợp với đặc điểm phát âm của người Việt ở các vùng miền, tạo thuận lợi cho quá trình giao tiếp.

Ngoài nhiệm vụ lễ tân, robot còn có thể tham gia các hoạt động giáo dục STEM thông qua trò chơi, biểu diễn chuyển động và hướng dẫn học sinh trải nghiệm công nghệ. Việc kết hợp khả năng tương tác với những nội dung lập trình giúp học sinh tiếp cận kiến thức kỹ thuật một cách trực quan, sinh động.

Tại triển lãm, những mẫu robot AI hình người có khả năng mô phỏng chuyển động của con người cũng cho thấy tiềm năng ứng dụng trong giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Mẫu robot AI hình người có khả năng mô phỏng chuyển động của con người.

Từ thực tế các sản phẩm được giới thiệu tại Triển lãm Robot Hà Nội 2026, có thể thấy ứng dụng robot đang từng bước chuyển từ nghiên cứu, thử nghiệm sang giải quyết những nhu cầu cụ thể của đời sống. Robot không chỉ hỗ trợ con người thực hiện công việc mà còn góp phần thay đổi phương thức quản lý, vận hành trong nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu những sản phẩm robot và giải pháp công nghệ được giới thiệu tại triển lãm.

Việc doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ phần mềm, thiết kế và phát triển các dòng robot chuyên dụng cũng mở ra cơ hội nâng cao năng lực công nghệ trong nước. Tuy nhiên, để robot được ứng dụng rộng rãi, các giải pháp cần tiếp tục hoàn thiện về tính ổn định, khả năng tương thích với hạ tầng hiện có, chi phí vận hành và chất lượng hỗ trợ kỹ thuật.