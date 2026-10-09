Việt Nam nằm trong 7 quốc gia bị Meta cấm quảng cáo từ Tiktok

Căng thẳng giữa hai tập đoàn công nghệ lớn

Meta Platforms chính thức áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối vớiquảng cáo cũng như các thông điệp tiếp thị trả phí do ByteDance – công ty mẹ củaTikTok triển khai trên hệ sinh thái của mình. Sự thay đổi chính sách này bắt đầucó hiệu lực tại 7 thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia,Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Trọng tâm của quy định mới nhắm vào các chiến dịch quảng cáotrực tiếp từ ByteDance nhằm thu hút người dùng mới hoặc quảng bá ứng dụngTikTok. Nhiều năm qua, ByteDance đã duy trì ngân sách tiếp thị rất lớn trênFacebook và Instagram để thúc đẩy lưu lượng truy cập và mở rộng thị phần. Bướcđi này của Meta nhằm mục đích chấm dứt việc cung cấp nền tảng truyền thông chochính đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bảo vệ thời gian sử dụng ứng dụng và ngânsách quảng cáo của người dùng trên hệ sinh thái của mình.

Meta xác nhận đã cấm quảng cáo từ ByteDance

Tác động thực tế tới thị trường Việt Nam

Việt Nam nằm trong danh sách 7 thị trường áp dụng lệnh cấm.Điều này cho thấy tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với cả hai tậpđoàn, khi tỷ lệ người dùng mạng xã hội và mua sắm qua thương mại điện tử đạt mứcrất cao. Tác động của quyết định này tại thị trường Việt Nam được thể hiện rõ ởmột số khía cạnh chính.

Thứ nhất là sự gián đoạn của mô hình kéo lưu lượng truy cậpngoại sàn. Tại Việt Nam, phương thức chạy quảng cáo trên Facebook hay Instagramrồi chèn liên kết điều hướng người mua về gian hàng TikTok Shop hoặc các buổiphát sóng trực tiếp là chiến thuật rất phổ biến. Việc Meta thắt chặt chính sáchtiếp thị đối với các sản phẩm liên quan tới ByteDance khiến chiến dịch quảngcáo xuyên nền tảng bị kiểm duyệt khắt khe hơn. Các quảng cáo có chứa logo,thông điệp kêu gọi hoặc đường dẫn trực tiếp sang nền tảng đối thủ sẽ bị thuậttoán từ chối hiển thị hoặc giảm phân phối.

Thứ hai là chi phí tiếp thị có xu hướng gia tăng. Khi phễuchuyển đổi ngoại sàn gặp rào cản, các doanh nghiệp và nhà bán hàng không thểlinh hoạt điều phối dòng tiền giữa hai hệ sinh thái mạng xã hội lớn nhất hiệnnay. Việc phải phân bổ ngân sách riêng biệt cho từng nền tảng khiến chi phí tiếpthị trên mỗi đơn hàng tăng lên, đồng thời làm giảm hiệu quả tối ưu hóa tệpkhách hàng tiềm năng.

Thứ ba là rủi ro về tính ổn định khi phụ thuộc vào một nền tảngduy nhất. Quyết định thay đổi chính sách đột ngột từ Meta là bằng chứng rõ ràngcho thấy mức độ rủi ro cao nếu doanh nghiệp xây dựng toàn bộ quy trình vận hànhdựa trên việc kết nối các nền tảng bên thứ ba. Những điều chỉnh chính sách từcác tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể làm đứt gãy kế hoạch kinh doanh củadoanh nghiệp nội địa bất kỳ lúc nào.

Người kinh doanh trên TikTok nên làm gì?

Trước bối cảnh cuộc chiến công nghệ giữa các nền tảng ngàycàng khốc liệt, các cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động trên nền tảng TikTokcần chủ động điều chỉnh phương án vận hành để giảm thiểu rủi ro và duy trì tăngtrưởng bền vững.

Trước hết nên rà soát lại toàn bộ chiến dịch quảng cáo đa nềntảng. Các chủ gian hàng cần nhanh chóng kiểm tra danh mục nội dung, hình ảnh vàđường liên kết đang chạy quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram. Chủ động loạibỏ các yếu tố điều hướng trực tiếp hoặc nhãn hiệu liên quan tới TikTok để tránhvi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và chính sách quảng cáo mới của Meta, ngăn ngừa rủiro bị khóa tài khoản tiếp thị.

Nên tập trung phát triển nguồn lưu lượng nội sàn. Thay vì phụthuộc vào việc tìm kiếm khách hàng từ các mạng xã hội bên ngoài, nhà bán hàngnên đầu tư nghiêm túc vào chất lượng nội dung video ngắn, cải thiện kỹ năng bánhàng qua phát sóng trực tiếp và chăm sóc khách hàng ngay trên ứng dụng. Việckhai thác tối đa các công cụ tiếp thị sẵn có của sàn kết hợp cùng các chươngtrình ưu đãi nội bộ sẽ giúp giữ chân người mua hiệu quả hơn.

Người bán hàng cũng cần chủ động xây dựng dữ liệu khách hàngsở hữu. Doanh nghiệp cần đa dạng hóa các kênh tiếp cận, từng bước hướng ngườitiêu dùng về các kênh liên lạc trực tiếp như trang web chính thức, hệ thống quảnlý khách hàng hoặc các ứng dụng nhắn tin được cho phép. Việc nắm giữ dữ liệukhách hàng giúp doanh nghiệp duy trì tương tác thường xuyên, tái bán hàng thànhcông mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào những thay đổi thuật toán hay chínhsách từ các nền tảng mạng xã hội.