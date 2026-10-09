Đồng Tháp: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong chuyển đổi số nông nghiệp

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia ngành Giao thông vận tải, đại diện các trường đại học, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đông đảo nhà khoa học, trí thức trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế, nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu, nguồn lực đầu tư và khả năng tiếp cận công nghệ của nông dân, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; tạo môi trường để các nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện, chuyển giao và phổ biến kiến thức; đồng thời kết nối trí thức với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Qua đó, góp phần đưa kết quả nghiên cứu, sáng kiến và tiến bộ khoa học, công nghệ từ phòng thí nghiệm, giảng đường đến đồng ruộng, nhà máy và thị trường.

Đại diện Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ tham luận tại hội thảo.

Đồng thời, các chuyên gia tập trung vào phân tích đánh giá thực trạng chuyển đổi số nông nghiệp tại Đồng Tháp; đồng thời phân tích việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số trong sản xuất, quản lý, chế biến, tiêu thụ nông sản và phát triển chuỗi giá trị; bàn về đào tạo, thu hút và phát huy đội ngũ trí thức phục vụ chuyển đổi số ở địa phương.

Ngoài ra, các chuyên gia đề xuất giải pháp, kiến nghị cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Với tinh thần khoa học, trách nhiệm và đổi mới, hội thảo được kỳ vọng để lại nhiều dấu ấn trong thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.