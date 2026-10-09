Apple sẽ ra mắt MacBook Pro màn hình cảm ứng OLED ngay trong tháng 10?

MacBook Pro sẽ lần đầu sở hữu màn hình cảm ứng?

Tâm điểm của đợt ra mắt được đồn đoán là MacBook Pro 14 inch và 16 inch với màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một thay đổi đáng chú ý trong lịch sử dòng MacBook, vốn từ lâu vẫn giữ cách tương tác chủ yếu thông qua bàn phím và trackpad.

Theo Bloomberg, những mẫu MacBook Pro mới sẽ nhẹ hơn thế hệ hiện tại, sử dụng màn hình OLED và có Dynamic Island tương tự iPhone. Thiết kế này được cho là hướng tới nhóm người dùng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như dựng video, chỉnh sửa ảnh và sản xuất âm nhạc.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Apple được cho là vẫn sử dụng chip M5 Pro và M5 Max cho phiên bản MacBook Pro màn hình cảm ứng, thay vì chuyển ngay sang thế hệ chip mới. Trong khi đó, MacBook Pro 14 inch bản tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ có phiên bản dùng chip M6.

Đáng nói, các thông tin về thiết kế của MacBook Pro mới đã có một số thay đổi. Trước đó, máy từng được đồn đoán sẽ mỏng hơn đáng kể. Tuy nhiên, Mark Gurman của Bloomberg mới đây cho biết ông không cho rằng mẫu máy này sẽ mỏng hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại, dù vẫn được kỳ vọng nhẹ hơn.

Việc Apple đưa màn hình cảm ứng lên MacBook cũng gây chú ý bởi hãng từng duy trì quan điểm khá thận trọng với màn hình cảm ứng trên máy Mac. Nếu sản phẩm xuất hiện đúng như tin đồn, đây sẽ là một trong những thay đổi về trải nghiệm sử dụng đáng kể nhất của MacBook trong nhiều năm.

iPad mini cũng được nâng cấp mạnh

Không chỉ MacBook Pro, iPad mini thế hệ mới cũng được cho là sẽ xuất hiện trong đợt ra mắt cuối tháng 10. Theo các nguồn tin được Bloomberg dẫn lại, iPad mini mới sẽ chuyển sang màn hình OLED, đồng thời thay đổi vị trí camera trước sang cạnh phù hợp hơn với cách sử dụng máy theo chiều ngang. Hệ thống loa cũng được cho là sẽ được thiết kế lại.

Đây sẽ là nâng cấp đáng kể đối với iPad mini, bởi thế hệ hiện tại được Apple giới thiệu từ năm 2024. Một số nguồn tin cũng cho rằng máy có thể sử dụng chip A20 Pro, nhưng chi tiết này chưa được Bloomberg xác nhận trong báo cáo về đợt ra mắt ngày 27/10.

Bên cạnh MacBook Pro và iPad mini, Apple còn được cho là chuẩn bị phiên bản iMac và MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M6. Hai mẫu máy này nhiều khả năng vẫn giữ thiết kế hiện tại, tập trung vào nâng cấp phần cứng bên trong.

Nếu kế hoạch trên đúng như đồn đoán, tháng 10 sẽ trở thành một trong những tháng "bận rộn" nhất của Apple trong năm nay khi hãng được cho là tổ chức hai đợt công bố sản phẩm. Dù vậy, lịch 27/10 và danh sách sản phẩm nói trên vẫn chỉ là thông tin rò rỉ ở thời điểm hiện tại. Người dùng sẽ phải chờ Apple chính thức công bố để biết MacBook Pro màn hình cảm ứng có thực sự xuất hiện hay không.