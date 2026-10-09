Long Phú 1 triển khai gói thầu thử nghiệm, chạy thử toàn nhà máy

Gói thầu T02 NMNĐ Long Phú 1 có thời gian thực hiện hợp đồng 715 ngày, giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện, chạy thử và hướng tới đưa các tổ máy vào phát điện trong năm 2027.

Ban QLDA Nhiệt điện Long Phú 1 và Liên danh PETROCONS - QINGDAO HUACHEN ký kết Gói thầu T02 “Thử nghiệm và chạy thử toàn nhà máy”.

Đây là một trong những hạng mục then chốt ở giai đoạn cuối của dự án, có nhiệm vụ tổ chức thử nghiệm, chạy thử các hệ thống, thiết bị nhằm bảo đảm toàn bộ nhà máy có thể vận hành đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và độ tin cậy. Kết quả thực hiện gói thầu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện công trình.

Thử nghiệm và chạy thử toàn nhà máy là công đoạn mang tính tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu thử nghiệm, các nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị, đơn vị tư vấn cùng các nhà cung cấp liên quan.

Bên cạnh việc kiểm tra khả năng hoạt động của từng hệ thống, thiết bị, quá trình chạy thử còn phải bảo đảm sự kết nối, phối hợp giữa các hạng mục, tạo cơ sở kỹ thuật cho việc vận hành toàn nhà máy.

Liên danh PETROCONS - QINGDAO HUACHEN được lựa chọn thực hiện gói thầu với kinh nghiệm tham gia công tác thử nghiệm, chạy thử các nhà máy điện tại Việt Nam và quốc tế. Với thời gian thực hiện hợp đồng 715 ngày, nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA và các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai gắn với yêu cầu về chất lượng, tính đồng bộ và an toàn.

Các đại biểu tham dự lễ ký.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện Gói thầu T02. Công tác quản lý, điều hành được chú trọng nhằm bảo đảm quá trình thử nghiệm, chạy thử đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy của thiết bị và hệ thống trước khi đưa nhà máy vào vận hành.

Việc triển khai Gói thầu T02 là bước công việc quan trọng trong quá trình tiếp tục hoàn thiện Dự án NMNĐ Long Phú 1. Cùng với các hạng mục liên quan, gói thầu hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.