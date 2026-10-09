Meta cấm quảng cáo của TikTok tại 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Văn phòng TikTok tại Los Angeles (Mỹ). Ảnh: XINHUA

Theo Bloomberg, người phát ngôn Meta cho biết lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 8-10 (giờ địa phương) tại Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Quy định cũng áp dụng với các nhà quảng cáo bên thứ ba triển khai chiến dịch có đường dẫn đến TikTok hoặc các ứng dụng thuộc ByteDance tại những thị trường này. Meta cho rằng hãng không có nghĩa vụ chạy quảng cáo cho đối thủ đang tìm cách thu hút người dùng rời khỏi các ứng dụng của mình.

TikTok không hỗ trợ người dùng mở trực tiếp liên kết hoặc đăng nhập vào các mạng xã hội khác từ nền tảng này. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể gắn trên trang cá nhân đường dẫn đến website của các nền tảng đó. TikTok và ByteDance chưa phản hồi về động thái của Meta.

Lệnh cấm đánh dấu bước leo thang trong cuộc cạnh tranh giữa Meta và ByteDance. Với định dạng video ngắn, TikTok trở thành đối thủ lớn của Facebook và Instagram trong việc thu hút người dùng và doanh thu quảng cáo.

Để cạnh tranh, Meta đã triển khai tính năng Reels trên các nền tảng của mình nhằm thu hút và giữ chân người dùng.