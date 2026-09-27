Chung kết Tinh Hà 'Say Hi': DANG HONG HAI tiết lộ từng có lúc muốn bỏ cuộc

Tập mới nhất của Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục mang đến 10 tiết mục bùng nổ tiếp theo của vòng Chung kết, gồm 2 tiết mục nhóm và 8 sân khấu cá nhân. Sau khi hoàn thành phần trình diễn solo của mình, DANG HONG HAI quyết định nán lại vài phút, ngồi xuống bậc sân khấu để chia sẻ những tâm sự đã giữ kín suốt thời gian qua.

Tập 13 Tinh Hà "Say Hi" đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Nam ca sĩ bộc bạch: "Thời gian vừa qua, khi em nhìn sang bạn bè, thấy ai cũng thành công, ai cũng tỏa sáng rực rỡ, em cũng có nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng mà vừa nãy, khi được đứng hát trên sân khấu trong vòng 3 phút, em thật sự rất yêu khoảnh khắc tuyệt vời này và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em."

DANG HONG HAI tranh thủ từng phút để tâm sự với người hâm mộ.

Khoảnh khắc DANG HONG HAI ngồi lại với khán giả và nói ra những lời thật lòng nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên lắng lại. Nhiều fan không kiềm được nước mắt khi lần đầu được nghe nam ca sĩ trực tiếp nhắc đến khoảng thời gian khó khăn ấy.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục để lại những lời động viên dành cho DANG HONG HAI. Có người nhắn nhủ: "Mình tin Hải sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai". Một khán giả khác mượn chính hình ảnh từ ca khúc ai cũng muốn làm pháo hoa để nhắn gửi: "Hải xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, mong Hải cứ tự tin và tỏa sáng như pháo hoa nhé". Sau những tâm sự tại Chung kết, nhiều fan cũng bày tỏ sự đồng cảm và mong nam ca sĩ tự tin hơn trên chặng đường sắp tới.

Fan mong DANG HONG HAI sẽ luôn tươi vui, hồn nhiên và tự tin như những gì MC Trấn Thành chia sẻ.

Trước đó, việc DANG HONG HAI giành được tấm vé bước vào vòng Chung kết từng tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nam ca sĩ chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh so với một số Anh Trai phải dừng chân. Những tranh luận xoay quanh kết quả cũng khiến DANG HONG HAI nhận về nhiều sự chú ý trong chặng cuối chương trình.

MC Trấn Thành khẳng định: "Không có một lý do gì để không thương Hải cả."

Dẫu vậy, nam ca sĩ vẫn tiếp tục cố gắng, dành hết tâm sức cho những sân khấu cuối cùng tại Tinh Hà "Say Hi". Đặc biệt, ca khúc solo ai cũng muốn làm pháo hoa được nhận xét là mang đậm dấu ấn cá nhân của DANG HONG HAI khi nam ca sĩ trực tiếp tham gia sáng tác, viết lời. Với giai điệu vui tươi, sôi động, ca khúc mang đến nguồn năng lượng tích cực, đồng thời gửi gắm khát khao được tỏa sáng và sống hết mình với điều mình yêu thích, ngay cả khi có những lúc muốn chùn bước trên hành trình của mình.

Ca khúc ai cũng muốn làm pháo hoa chứa đựng nhiều thông điệp mà Hải muốn gửi gắm cho chính mình và người hâm mộ.

Từ khoảnh khắc từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc cho đến khi đứng trên sân khấu Chung kết và hát ca khúc của riêng mình, DANG HONG HAI đã đi qua một chặng đường nhiều cảm xúc tại Tinh Hà "Say Hi". Hành trình tại chương trình có thể khép lại, nhưng những trải nghiệm và bài học có được sẽ trở thành hành trang để người nghệ sĩ trẻ tiếp tục tìm kiếm những "khoảnh khắc pháo hoa" của riêng mình trong chặng đường sắp tới.