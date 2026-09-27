Reba McEntire day dứt vì cuộc gọi nhỡ của Dolly Parton

Reba McEntire tiết lộ cô vẫn day dứt vì đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Dolly Parton chỉ khoảng một tháng trước khi nữ huyền thoại nhạc đồng quê qua đời. Dù cố gắng liên lạc lại, Reba không thể kết nối với người bạn lâu năm và đến nay vẫn không biết lý do Dolly gọi cho mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight được chia sẻ hôm thứ sáu, Reba McEntire kể: “Cô ấy đã gọi cho tôi vào cuối tháng 7, nhưng lúc đó tôi đang họp nên bỏ lỡ cuộc gọi”.

Reba McEntire tiết lộ cô vẫn day dứt vì đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Dolly Parton chỉ khoảng một tháng trước khi nữ huyền thoại nhạc đồng quê qua đời.

“Tôi đã cố gắng liên lạc lại với cô ấy nhưng không thể. Chúng tôi không bao giờ kết nối được”, nữ ca sĩ 71 tuổi chia sẻ.

Reba cho biết khi nhận tin Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: “Tôi sẽ không bao giờ biết tại sao cô ấy gọi cho mình”.

Tuy nhiên, Reba vẫn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tìm được câu trả lời cho cuộc gọi dang dở ấy.

Đầu tháng này, Reba đã dành một màn trình diễn đặc biệt để tưởng nhớ Dolly tại lễ trao giải Emmy. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Appalachian Memories của người bạn quá cố trong bộ váy trắng lấp lánh, cùng phần đệm của một dàn nhạc giao hưởng. Màn trình diễn giàu cảm xúc được xem như lời tri ân dành cho một trong những biểu tượng lớn của nhạc đồng quê.

Đầu tháng này, Reba đã dành một màn trình diễn đặc biệt để tưởng nhớ Dolly tại lễ trao giải Emmy.

Sau khi Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 hồi tháng trước, Reba cũng đăng tải lời tiễn biệt người bạn lâu năm trên mạng xã hội.

“Vừa nhận được tin người bạn của tôi, Dolly, đã bước sang một thế giới cao đẹp hơn. Dolly, cảm ơn bạn vì tất cả những điều tuyệt vời bạn đã làm cho chúng tôi khi còn ở trên Trái đất”, Reba viết.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Tình yêu của bạn, âm nhạc của bạn và trái tim rộng lớn đã trao đi rất nhiều. Sẽ không bao giờ có một người thứ hai như bạn. Chúng tôi sẽ nhớ và trân trọng từng ký ức, từng nốt nhạc bạn từng chơi và từng ca khúc bạn từng hát”.

Reba cũng tin rằng Dolly sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời trên thiên đường, nơi cô có thể hát những ca khúc yêu thích cùng gia đình và những người bạn đã ra đi trước mình. Reba khẳng định cô sẽ không bao giờ quên lần đầu gặp Dolly cũng như cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người.

“Tôi giữ những ký ức ấy trong tim bằng tất cả tình yêu”, cô chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Reba gọi lần cuối có thể trò chuyện trực tiếp với Dolly là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt. Cô thừa nhận bản thân không muốn để cô ấy đi, dù biết Dolly còn rất nhiều việc phải làm.

Reba gọi lần cuối có thể trò chuyện trực tiếp với Dolly là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt.

Nguyên nhân qua đời của Dolly Parton được công bố ngay trong ngày nữ ca sĩ qua đời. Đại diện của cô cho biết Dolly đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư trong thời gian ngắn trước khi qua đời tại Vanderbilt Ingram Cancer Center, bên cạnh những người thân yêu. Đại diện không tiết lộ cụ thể loại ung thư mà nữ ca sĩ mắc phải.

Vài ngày sau, gia đình và những người thân thiết tập trung tại Nashville để tiễn đưa Dolly về nơi an nghỉ cuối cùng. Nữ ca sĩ được an táng tại Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, bên cạnh người chồng quá cố Carl Dean qua đời vào tháng 3/2025 ở tuổi 82.

Reba McEntire và Dolly Parton.

Sau sự ra đi của Dolly Parton, gia đình cố ca sĩ cũng vướng những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt sau khi cháu trai kiêm cựu trưởng bộ phận an ninh Bryan Seaver bị sa thải. Quản lý lâu năm của Dolly Parton, Danny Nozell sau đó đệ đơn kiện Seaver, cáo buộc người này tìm cách tống tiền và đưa ra những lời đe dọa chết người. Tuy nhiên, một số nguồn tin nói với Page Six rằng họ lo ngại Nozell chỉ muốn “gạt gia đình ra khỏi cuộc chơi”.