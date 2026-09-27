Đằng sau cuộc ly hôn của siêu mẫu giàu nhất thế giới và chồng cầu thủ

Một cuốn sách mới về Tom Brady tiết lộ Gisele Bundchen từng nói hai người “không còn hợp nhau”, sau đó chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm vào năm 2022.

Theo Page Six, thông tin xuất hiện trong Brady: An American Story and the Price of Greatness, cuốn sách sắp phát hành của tác giả Lars Anderson. Một nguồn tin thân cận với Brady kể rằng Bundchen, người quan tâm đến chiêm tinh, từng nói với chồng: “Chúng ta không hợp nhau”.

“Và chỉ như vậy, cô ấy đã quyết định chấm dứt", Anderson viết khi đề cập giai đoạn hôn nhân của hai người rạn nứt.

Tom Brady và Gisele Bundchen từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng thể thao - thời trang Mỹ. Hai người kết hôn năm 2009 và ly hôn vào tháng 10/2022. Ảnh: @tombrady.

Cuốn sách cho rằng một trong những vấn đề lớn giữa Brady và Bundchen đến từ việc cựu ngôi sao NFL muốn kéo dài sự nghiệp thi đấu. Bundchen được cho là đã nhiều lần đề nghị chồng cân nhắc giải nghệ, ít nhất từ sau chiến thắng của New England Patriots tại Super Bowl năm 2017.

Theo Anderson, sau trận đấu, Bundchen từng hỏi Brady liệu đó có phải thời điểm thích hợp để anh dừng sự nghiệp. Tuy nhiên, Brady khi ấy vẫn muốn tiếp tục thi đấu.

Vài tuần sau, cặp đôi đi nghỉ cùng Jay Feely, đồng đội cũ của Brady tại Đại học Michigan. Feely từng kể với Sports Illustrated rằng Bundchen đã nhờ anh thuyết phục Brady giải nghệ để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dù vậy, Feely lại khuyên người đồng đội cũ tiếp tục chơi bóng chừng nào còn muốn.

Đến năm 2018, sau khi Patriots thua Philadelphia Eagles tại Super Bowl, Bundchen được cho là đã viết một lá thư gửi Brady, đề nghị anh dành nhiều thời gian và sự hiện diện hơn cho gia đình.

Theo nội dung cuốn sách, người mẫu mong chồng bớt tập trung vào điện thoại và bóng bầu dục khi trở về nhà, hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc con, đồng thời tạo điều kiện để cô có thêm thời gian cho sự nghiệp riêng.

Một đồng đội cũ của Brady cho rằng lịch sinh hoạt khắt khe và việc phần lớn cuộc sống của anh xoay quanh bóng bầu dục đã tạo áp lực lên gia đình. Người này cũng nhận xét Bundchen khi đó có sự nghiệp quốc tế lớn và ngày càng mệt mỏi với việc phải thích nghi theo lịch trình của chồng.

Brady khoác áo New England Patriots từ năm 2000 đến 2019, trước khi chuyển sang Tampa Bay Buccaneers năm 2020. Tháng 2/2022, anh tuyên bố giải nghệ nhưng chỉ một tháng sau lại thay đổi quyết định và trở lại sân cỏ.

Anderson cho biết dù công khai ủng hộ chồng, Bundchen không hài lòng với quyết định trên và từng rời đến Costa Rica trong thời gian ngắn. Cuốn sách dẫn lời các cựu huấn luyện viên và đồng đội của Brady, cho biết anh sụt cân, mất tập trung và từng đặt câu hỏi về quyết định trở lại thi đấu khi bước vào trại tập huấn mùa giải năm đó.

Đại diện của Tom Brady và Gisele Bundchen chưa phản hồi Page Six về những thông tin trong cuốn sách.

Ngày 28/10/2022, hai người chính thức thông báo ly hôn sau 13 năm chung sống. Bundchen khi ấy cho biết cả hai đã “dần xa nhau”, đồng thời khẳng định ưu tiên lớn nhất là hai con chung Benjamin và Vivian.

Sau ly hôn, Bundchen bắt đầu mối quan hệ với huấn luyện viên jujitsu Joaquim Valente. Hai người kết hôn vào tháng 12/2025 và hiện có một con trai một tuổi.

Trong khi đó, Brady từng được truyền thông liên hệ tình cảm với người mẫu Irina Shayk và nhân vật mạng xã hội Alix Earle.

Sách mới về Tom Brady cho biết Gisele Bundchen từng nhiều lần mong chồng giải nghệ để dành thêm thời gian cho gia đình. Ảnh: @Bundchen, @tombrady.

Tom Brady sinh năm 1977, là cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, thi đấu ở vị trí quarterback. Trong 23 mùa giải tại NFL, anh khoác áo New England Patriots và Tampa Bay Buccaneers, giành 7 chức vô địch Super Bowl, 5 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất Super Bowl và 3 lần là MVP của NFL. Brady chính thức giải nghệ vào tháng 2/2023 và được xem là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử giải đấu.

Gisele Bundchen sinh năm 1980 tại Brazil, là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Cô bắt đầu gây chú ý trên sàn diễn quốc tế từ cuối thập niên 1990, từng trình diễn cho Alexander McQueen, Chanel, Dolce & Gabbana và nhiều năm gắn bó với Victoria’s Secret. Bundchen rút khỏi sàn diễn thường xuyên từ năm 2015 nhưng vẫn xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và hoạt động môi trường. Trong nhiều năm liên tiếp (từ 2002), cô liên tục nắm giữ vị trí siêu mẫu thu nhập cao nhất thế giới.