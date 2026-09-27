Johnny Depp gây khó hiểu khi bất ngờ ăn lá cây tại sự kiện ở Las Vegas

Johnny Depp khiến nhiều người có mặt tại một bữa tiệc ở Las Vegas bất ngờ khi tiến đến khu vực trang trí bằng cây giả rồi lấy một chiếc lá đưa lên miệng ăn trước ống kính máy ảnh.

Khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra tại bữa tiệc hậu sự kiện ở Park MGM vào tối thứ bảy, trong khuôn khổ Drink Las Vegas. Đây là sự kiện quảng bá cho Three Hearts - thương hiệu rượu rum của Johnny Depp.

Johnny Depp tại sự kiện mới đây.

Trong đoạn video được ghi lại tại sự kiện, Johnny Depp xuất hiện với bộ trang phục tối màu cùng chiếc mũ rộng vành màu nâu. Nam diễn viên cầm đồ uống trên tay và tạo dáng trước các nhiếp ảnh gia. Johnny Depp hoàn thiện diện mạo bằng khăn bandana buông lỏng quanh cổ, kính mắt màu và nhiều chiếc nhẫn đeo gần như trên mọi ngón tay.

Đang tạo dáng, Johnny Depp bất ngờ dừng lại rồi tiến về phía bức tường được phủ bằng những mảng cây xanh giả. Nam diễn viên cúi đầu, áp mặt vào phần cây trang trí và sau đó bước ra với một chiếc lá trên miệng.

Không dừng lại ở đó, Johnny Depp nhai chiếc lá trước sự chứng kiến của các nhiếp ảnh gia. Sau khi nhổ chiếc lá ra, nam diễn viên quay trở lại khu vực trang trí và lấy thêm một miếng khác. Lần này, Johnny Depp vừa giơ ly đồ uống vừa mỉm cười trước ống kính, trong khi hai chiếc lá còn nhô ra khỏi kẽ răng.

Johnny Depp nhai chiếc lá trước sự chứng kiến của các nhiếp ảnh gia.

Ở một đoạn video khác, Johnny Depp vui vẻ cụng ly và trò chuyện với những người xung quanh. Nam diễn viên sau đó ngồi xuống một chiếc bàn và tiếp tục giao lưu với các vị khách tại sự kiện.

Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý trong thời điểm Johnny Depp đang từng bước trở lại với công việc diễn xuất sau vụ kiện phỉ báng gây nhiều tranh cãi với vợ cũ Amber Heard.

Hồi tháng 7, nam diễn viên bất ngờ xuất hiện tại Comic-Con để quảng bá bộ phim sắp ra mắt Ebenezer: A Christmas Carol. Johnny Depp hóa thân thành nhân vật Ebenezer Scrooge, diện tạo hình gần như không thể nhận ra với lớp hóa trang, đôi lông mày rậm và mái tóc, râu màu xám. Nam diễn viên cũng tạo dáng tại khu vực được dàn dựng giống bối cảnh phủ đầy tuyết của bộ phim.

Đến tháng 8, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer chia sẻ với Deadline tại sự kiện D23 của Disney rằng Johnny Depp có thể trở lại với vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong phần phim Pirates Of The Caribbean tiếp theo.

“Chúng tôi đang nói chuyện với Johnny, đang làm việc với kịch bản và hy vọng có thể hoàn thành dự án này”, Bruckheimer cho biết. Một số nguồn tin tiết lộ phần phim thứ sáu có thể tập trung vào nhân vật của Margot Robbie, trong khi Jack Sparrow của Johnny Depp xuất hiện với vai trò hỗ trợ.

Johnny Depp thường xuyên xuất hiện với những tạo hình khác lạ.

Về khoảnh khắc ăn lá gây khó hiểu, Johnny Depp từng thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng nhìn nhận mọi thứ giống số đông. Trong cuộc phỏng vấn với Charlie Rose năm 2013, Johnny Depp từng nói rằng những điều được xem là bình thường và được xã hội chấp nhận rộng rãi đôi khi lại khiến nam diễn viên cảm thấy rất kỳ lạ.