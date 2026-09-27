Lee Hi chuẩn bị trở lại với concert solo đầu tiên sau gần 13 năm

Sau gần 13 năm kể từ concert solo đầu tiên, Lee Hi sẽ chính thức trở lại sân khấu với một đêm nhạc riêng tại Seoul. Ban đầu, chương trình được thông báo đã bán hết vé, song dữ liệu bán vé cập nhật ngày 26/9 cho thấy một số lượng ghế đã được mở bán trở lại sau các đợt phát hành vé bổ sung và hủy vé.

Theo thông tin được công bố, "LEEHI SOLO CONCERT" sẽ diễn ra vào ngày 3/10 tại NOL Theater Hapjeong Dongyang Life Hall, Mapo-gu, Seoul. Đây là concert solo đầu tiên của Lee Hi kể từ "RE-HI", diễn ra vào tháng 5/2013.

Sự kiện nhận được sự chú ý bởi đánh dấu lần trở lại sân khấu với một concert riêng của nữ ca sĩ sau khoảng thời gian dài. Lee Hi từng được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình "K-Pop Star" của SBS năm 2012. Giọng hát đặc trưng cùng màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn trong làng nhạc Hàn Quốc.

Trước khi công bố concert tại Seoul, Lee Hi từng lên kế hoạch thực hiện một world tour. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn này đã bị hủy vào tháng 8 do những vấn đề liên quan đến thanh toán và công tác chuẩn bị với đơn vị tổ chức tour.

Sau khi kế hoạch lưu diễn không thể diễn ra, việc Lee Hi tổ chức một concert solo tại Seoul trở thành cơ hội để nữ ca sĩ trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ và trở lại sân khấu trong một chương trình được chuẩn bị riêng cho cô.

Đáng chú ý, vé của "LEEHI SOLO CONCERT" từng được thông báo ở trạng thái bán hết. Tuy nhiên, cập nhật trên hệ thống bán vé tính đến ngày 26/9 cho thấy khoảng 65 vé còn lại tại các khu vực đứng A và B. Số vé này được cho là xuất hiện sau khi ban tổ chức mở thêm một số lượng vé và xử lý các trường hợp hủy vé.

Diễn biến này khiến tình hình bán vé của concert tiếp tục được người hâm mộ quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh đây là lần đầu tiên Lee Hi tổ chức concert solo sau hơn một thập kỷ. Việc chương trình từng đạt trạng thái bán hết trước khi xuất hiện thêm một số vé cũng cho thấy sức hút đáng chú ý của sự kiện.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Lee Hi cũng thu hút sự chú ý của công chúng trong năm nay khi công khai mối quan hệ với rapper Dok2. Cả hai được cho là đã cùng thành lập hãng thu âm 808 HI RECORDINGS, đánh dấu một chương mới trong hoạt động của nữ ca sĩ.

Từ một giọng ca được chú ý sau "K-Pop Star", Lee Hi đã trải qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp và âm nhạc. Concert tại Seoul lần này vì thế không chỉ là một đêm diễn riêng mà còn đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trên sân khấu concert sau gần 13 năm.

Với thời điểm diễn ra đã cận kề, sự chú ý hiện tập trung vào màn trình diễn của Lee Hi cũng như những ca khúc cô lựa chọn cho đêm nhạc đặc biệt này. Sau một thời gian dài kể từ "RE-HI", "LEEHI SOLO CONCERT" được kỳ vọng trở thành dịp để nữ ca sĩ nhìn lại hành trình âm nhạc của mình và kết nối trực tiếp với người hâm mộ tại Seoul.