Pha bỏ lỡ khó tin khiến Ronaldo nổi giận

Khoảnh khắc khiến đội trưởng Bồ Đào Nha mất bình tĩnh diễn ra ở phút 50, khi chủ nhà Bồ Đào Nha đang dẫn 1-0. Tiền vệ Ruben Neves đưa bóng căng ngang vòng cấm, tìm đến đúng vị trí của Ronaldo ở cột xa.

Dù không bị ai theo kèm và chỉ cách khung thành khoảng 6m, chân sút 41 tuổi bật lên định đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, bóng lại đập vào chân rồi bay vọt xà. Tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr lập tức tỏ rõ sự tức giận và không tin mình vừa bỏ lỡ cơ hội thuận lợi đến vậy.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo chạy ra cột cờ góc ăn mừng trước khi VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Ảnh chụp màn hình: The Sun.

Đội trưởng Bồ Đào Nha lộ rõ vẻ thất vọng sau khi pha lập công không được công nhận. Ảnh chụp màn hình: The Sun.

Sự thất vọng của chân sút Bồ Đào Nha cũng dễ hiểu, bởi trước tình huống này anh đã trải qua một hiệp đấu kém duyên với hàng loạt cơ hội trôi qua.

Ngay phút 10, tiền đạo 41 tuổi kéo bóng rồi dứt điểm chân trái chệch khung thành từ góc hẹp. Không lâu sau, một pha xử lý khác của anh bị hậu vệ Neco Williams cản phá, còn quả đá phạt sau đó không thể vượt qua hàng rào Xứ Wales.

Sự bực bội của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng tưởng như được giải tỏa khoảng phút 60. Từ đường chuyền của tiền vệ Bruno Fernandes, đội trưởng Bồ Đào Nha thoát xuống, đưa bóng qua thủ môn Danny Ward.

Quá hưng phấn, chân sút sinh năm 1985 chạy về phía cột cờ góc với nụ cười rạng rỡ, thực hiện màn ăn mừng “Siuuu” quen thuộc.

Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. VAR xác định chân sút Al Nassr đã rơi vào thế việt vị, khiến pha lập công không được công nhận. Màn ăn mừng nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ thất vọng trên gương mặt tiền đạo kỳ cựu.

Điều đó đồng nghĩa, cựu tiền đạo Man Utd vẫn chưa có được pha lập công thứ 980 trong sự nghiệp.

Sau trận đấu thứ 234 cho đội tuyển quốc gia, anh vẫn dừng ở 979 bàn, trong đó có 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Trước trận, chân sút 41 tuổi cũng nhắc lại mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn trước khi giải nghệ.

Ở lần dứt điểm đáng chú ý cuối cùng, đội trưởng Bồ Đào Nha sút thẳng vào vị trí thủ môn Danny Ward. Phút 68, anh rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Goncalo Ramos và nhận tràng pháo tay từ khán giả trên sân đấu nơi anh từng khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Sporting Lisbon.

Dù cầu thủ được chờ đợi nhất tịt ngòi, Bồ Đào Nha vẫn có 3 điểm nhờ tiền đạo Joao Felix. Phút 22, cầu thủ 26 tuổi nhận bóng từ hậu vệ Nuno Mendes rồi dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng chạm trung vệ Ben Davies đổi hướng trước khi đi vào lưới.

Xứ Wales vùng lên ở cuối trận và suýt giật lại 1 điểm khi tiền đạo Brennan Johnson đưa bóng trúng xà, trước khi cú đá bồi của Lewis Koumas bị trung vệ Ruben Dias cản ngay trên vạch vôi.

Bồ Đào Nha giữ được chiến thắng 1-0 trong ngày ra mắt của HLV Jorge Jesus và sẽ làm khách trước Na Uy ở lượt trận tiếp theo tại Nations League.