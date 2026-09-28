João Félix muốn trở lại châu Âu sau thời gian tỏa sáng tại Al Nassr

Gia nhập Al Nassr từ Chelsea, João Félix nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố nổi bật tại Saudi Pro League. Mùa giải 2025/26, cầu thủ sinh năm 2000 ghi 20 bàn và thực hiện 13 kiến tạo sau 33 lần ra sân tại giải VĐQG Saudi Arabia.

Những đóng góp này giúp Félix được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, vượt qua Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones, Ivan Toney và Rúben Neves. Đây cũng là mùa bóng có những thống kê ấn tượng nhất của Félix kể từ khi bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp.

João Félix duy trì phong độ ấn tượng tại Saudi Arabia

Al Nassr cũng giành chức vô địch Saudi Pro League 2025/26, qua đó khép lại mùa giải thành công sau 7 năm chờ đợi danh hiệu này. Bước sang mùa giải mới, Félix tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong đội hình Al Nassr. Sau 6 trận tại Saudi Pro League 2026/27, cầu thủ này có 2 bàn và 2 kiến tạo.

Tại cuộc phỏng vấn với mới nhất với AS, João Félix cho biết đang hạnh phúc tại Saudi Arabia và đánh giá cao quãng thời gian thi đấu cho Al Nassr. Dẫu vậy, mục tiêu trở lại châu Âu vẫn nằm trong kế hoạch của tiền đạo 26 tuổi.

Félix không xác định thời điểm cụ thể cho bước đi này, đồng thời để ngỏ khả năng trở lại sau một, hai hoặc thậm chí vài năm. Điều quan trọng với cầu thủ Bồ Đào Nha là tiếp tục được thi đấu tại các giải đấu châu Âu trong tương lai.

João Félix hướng về châu Âu sau màn trình diễn ấn tượng tại Al Nassr

Thay vì xem Saudi Arabia là điểm đến cuối cùng, Félix đang coi quãng thời gian tại Al Nassr như một giai đoạn giúp lấy lại sự ổn định và phát triển bản thân sau những mùa giải thiếu ổn định tại châu Âu. Phong độ tại Al Nassr cũng giúp Félix có thêm cơ hội thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tại UEFA Nations League 2026/27, cầu thủ này ghi bàn trong hai trận liên tiếp gặp Wales và Na Uy.

Tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr mở tỷ số trong chiến thắng 1-0 trước Wales ngày 24/9, trước khi tiếp tục lập công ở phút 17 trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Hai bàn thắng liên tiếp cho thấy Félix đang có vị trí đáng chú ý trong kế hoạch của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo không đá chính ở trận gặp Na Uy, sự cạnh tranh trên hàng công Seleção cũng mở ra thêm cơ hội cho thế hệ kế tiếp.

João Félix đang trở thành điểm tựa trên hàng công Bồ Đào Nha

Với João Félix, tương lai tại châu Âu chưa được xác định về thời điểm hay bến đỗ. Tuy nhiên, sau khi tìm lại phong độ tại Saudi Arabia, khả năng trở lại môi trường bóng đá châu Âu đang trở thành mục tiêu rõ ràng trong kế hoạch sự nghiệp của tiền đạo Bồ Đào Nha.