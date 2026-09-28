16h30 ngày 28/9: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, Việt Nam có thêm HCĐ cầu mây

Ảnh minh họa (AI).

Ngày thi đấu 28/9 mang lại những tín hiệu tích cực cho Đoàn Thể thao Việt Nam sau hai ngày không có thêm huy chương.

Ở môn cầu mây, đội tuyển 3 nam Việt Nam dừng bước trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại bán kết, qua đó giành HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ 17 của đoàn Việt Nam tại Đại hội.

Đáng chú ý hơn, đôi nữ Việt Nam vượt qua Hàn Quốc 2-0, với tỷ số các set 15-6, 15-13, qua đó giành quyền vào chung kết tranh HCV ngày 29/9. Kết quả này đồng nghĩa cầu mây nữ Việt Nam chắc chắn có ít nhất HCB, tuy nhiên huy chương này chưa được tính vào bảng tổng sắp trước khi nội dung kết thúc.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến khoảng 16h30 ngày 28/9

*Thứ hạng của Việt Nam có thể biến động khi Ban tổ chức đồng bộ các kết quả trao huy chương trong buổi chiều. Trước các nội dung ngày 28/9, bảng chính thức ghi Việt Nam đứng thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ; HCĐ cầu mây 3 nam là huy chương mới đã được xác định trong chiều 28/9.

Trung Quốc vẫn tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Sau ngày thi đấu 27/9, đoàn này có 119 HCV, 48 HCB và 38 HCĐ; Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV, còn Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 21 HCV.

Boxing Việt Nam chắc chắn có thêm hai huy chương

Ở hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đánh bại Bak Chorong của Hàn Quốc với tỷ số trọng tài 5-0 để vào bán kết.

Tiếp đó, Lưu Diễm Quỳnh cũng thắng võ sĩ Iran 5-0 ở tứ kết hạng 75kg nữ. Do boxing ASIAD không tổ chức trận tranh HCĐ, việc lọt vào bán kết đồng nghĩa cả Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đều chắc chắn có huy chương.

Tuy nhiên, ở mốc 16h30, hai huy chương này chưa nên cộng ngay vào bảng tổng sắp khi Ban tổ chức chưa hoàn tất nội dung và ghi nhận huy chương chính thức.

Trịnh Thu Vinh hụt huy chương trong gang tấc

Ở chung kết súng ngắn 25m nữ, Trịnh Thu Vinh kết thúc ở vị trí thứ tư với 30 điểm, chỉ kém xạ thủ Ấn Độ Esha Singh - người xếp ngay trên - một điểm.

Trước đó, đội nữ Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung cũng đứng thứ tư nội dung đồng đội với 1.732 điểm, kém đội Đài Bắc Trung Hoa giành HCĐ hai điểm.

Ở bắn cung, Đặng Công Đức tiếp tục thi đấu tốt khi thắng Andrey Tyutyun của Kazakhstan 148-146 ở vòng 1/8 cung 3 dây nam, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Choi Yong Hee của Hàn Quốc ngày 1/10.

Bóng chuyền nam Việt Nam dừng bước

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua Qatar 0-3 trong trận đấu chiều 28/9, với tỷ số các set 23-25, 26-28 và 19-25.

Sau hai thất bại liên tiếp tại vòng bảng, Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh suất vào vòng tứ kết. Đội vẫn còn trận cuối vòng bảng gặp Hong Kong (Trung Quốc) sáng 29/9.

Các nội dung Việt Nam chưa thi đấu tính từ 16h30 ngày 28/9

Sau mốc 16h30, tâm điểm còn lại của Đoàn Thể thao Việt Nam tập trung vào hai chung kết điền kinh.

Nguyễn Trung Cường sẽ tranh chung kết 3.000m chướng ngại vật nam, trong khi đội tiếp sức 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở lượt chạy quyết định.

Việt Nam thi đấu những môn nào ngày 29/9?

Theo chương trình thi đấu của đoàn Việt Nam và kết quả phát sinh đến chiều 28/9, cầu mây là tâm điểm ngày 29/9 khi đôi nữ bước vào trận chung kết tranh HCV.

Ban tổ chức cũng bố trí các nội dung của bắn súng, boxing, cử tạ, điền kinh, bắn cung, sailing, kurash, bóng chuyền nam và esports trong chương trình ngày 29/9; việc VĐV Việt Nam có góp mặt ở từng vòng phụ thuộc kết quả các vòng trước.

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tuyển bóng chuyền nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 08h00 ngày 29/9.

Esports cũng bước vào nội dung Liên Minh Huyền Thoại từ ngày 29/9; Việt Nam nằm ở bảng A cùng Malaysia, Saudi Arabia và UAE, với các trận vòng bảng bắt đầu từ khoảng 07h00 theo giờ Việt Nam.

Cầu mây trở thành điểm sáng ngày 28/9

Tính tới 16h30, cầu mây là môn đem lại bước tiến rõ nhất cho đoàn Việt Nam: đội tuyển 3 nam đã có HCĐ, còn đôi nữ tiến vào chung kết và chắc chắn ít nhất HCB.

Bên cạnh đó, boxing cũng đảm bảo thêm ít nhất hai huy chương sau khi Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng vượt qua vòng tứ kết.