Tay chắn 13 tuổi khiến tuyển Việt Nam bất lực

Mubarak Musa gây nhiều khó khăn cho bóng chuyền Việt Nam.

Thất bại 0-3 khiến Ngọc Thuân cùng đồng đội hết cơ hội giành vé vào tứ kết, trong ngày họ phải đối mặt với một trong những thử thách đặc biệt nhất giải đấu là Mubarak Musa Thiik Madut, tay chắn mới 13 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên tới 2,10 m.

Qatar gây ấn tượng với bộ đôi chắn bóng cao 2,10 m gồm Mubarak và Pape. Nếu Pape là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm, Mubarak lại gây chú ý bởi tuổi đời đặc biệt trẻ. Tính đến trận gặp Việt Nam, tài năng này mới 13 tuổi 308 ngày.

Mubarak nhanh chóng trở thành điểm tựa trong lối chơi của Qatar. Khả năng chắn bóng với chiều cao vượt trội giúp đội bóng Tây Á tạo ra nhiều khó khăn cho các mũi tấn công Việt Nam. Trong phần lớn set đầu tiên, Qatar duy trì thế dẫn điểm trước khi Việt Nam vùng lên mạnh mẽ ở cuối set.

Ngọc Thuân và đồng đội liên tiếp ghi điểm, đưa trận đấu về thế cân bằng 21-21. Tuy nhiên, những sai sót cá nhân ở thời điểm quyết định khiến Việt Nam một lần nữa bị đối thủ vượt lên. Khi tỷ số tiến đến 24-24, Qatar khiếu nại và sau khi trọng tài xem xét, điểm số được tính cho đội bóng Tây Á. Qatar khép lại set đầu với chiến thắng 25-23.

Sang set hai, Việt Nam điều chỉnh cách vận hành và tạo ra những thời điểm gây sức ép đáng kể. Duy Tuyên được trao thêm cơ hội tấn công ở khu vực giữa sân, qua đó mở khoảng trống để Ngọc Thuân giảm bớt áp lực từ hai tay chắn cao 2,10 m của Qatar.

Bóng chuyền Việt Nam hết cơ hội vào tứ kết. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam.

Mubarak có dấu hiệu xuống sức và mắc một số lỗi, nhưng Việt Nam không tận dụng được cơ hội. Cuối set, hai đội giằng co quyết liệt. Khi Việt Nam có thời điểm đứng trước cơ hội cân bằng, Mubarak lại xuất hiện đúng lúc với pha chắn bóng quan trọng, giúp Qatar thắng 28-26.

Set ba chứng kiến sự sa sút rõ rệt của Việt Nam. Ngọc Thuân không còn duy trì được sức mạnh như đầu trận, trong khi Ngọc Hiếu, Văn Phương và Minh Đức cũng gặp khó trong khâu ghi điểm. Hàng sau liên tục mắc lỗi bước một khiến đội bóng áo đỏ không thể duy trì thế bám đuổi.

Việt Nam nỗ lực trở lại ở cuối set nhưng khoảng cách quá lớn. Qatar thắng 25-19, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Thất bại khiến tuyển Việt Nam không còn cơ hội vào tứ kết và sẽ phải bước vào các trận đấu phân hạng. Trong khi đó, Mubarak tiếp tục để lại dấu ấn đặc biệt với màn trình diễn đầy sức mạnh trước các đàn anh Việt Nam. Mubarak liên tục dội bóng qua hàng chắn Việt Nam, ghi 14 điểm, đồng thời tận dụng chiều cao để có 4 lần chắn bóng ghi điểm cùng 4 pha chắn bóng giảm lực thành công.