Không dễ cho Jurgen Klopp

2 trận “mở hàng” cho Jurgen Klopp tại đội tuyển quốc gia Đức khó có thể xem là thành công, khi không có trận thắng nào và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Tất cả đang cho thấy danh tiếng của Jurgen Klopp là một chuyện, nhưng để thực sự vực dậy được đội tuyển Đức lại là vấn đề không hề đơn giản.

Jurgen Klopp có quá ít thời gian để giúp đội tuyển Đức bứt phá rõ ràng tại UEFA Nations League 2026 - 2027. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Sự nghiệp huấn luyện của Jurgen Klopp tại đội tuyển Đức được bắt đầu tại UEFA Nations League 2026 - 2027, với rất nhiều sự kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới để vực dậy đội tuyển này sau một khoảng thời gian sa sút tương đối dài. Cụ thể là kể từ sau World Cup 2014, thành tích của đội tuyển nước này đã đi xuống rất rõ khi liên tục bị loại từ khá sớm ở những giải đấu quan trọng như World Cup và Euro.

Với một lịch sử bóng đá đầy vinh quang, mà 4 chức vô địch World Cup cùng 3 chức vô địch Euro là những minh chứng rõ nét nhất, người Đức không thể chấp nhận việc nền bóng đá của họ đi xuống như vậy. Kể từ khi Joachim Low đã cạn kiệt ý tưởng sau lần lên đỉnh tại World Cup năm 2014, rồi dần đi xuống cho tới năm 2021, thì từ năm 2022 cho tới năm 2026 trọng trách đã lần lượt trao cho Hansi Flick rồi Julian Nagelsmann, nhưng tất cả đều không thể giúp đội tuyển Đức lấy lại hình ảnh của một “cỗ xe tăng” đè bẹp đối thủ năm nào.

Sau khi bị loại từ khá sớm tại World Cup 2026, huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann đã bị sa thải, và Jurgen Klopp là niềm hy vọng mới để vực dậy đội tuyển mà người Đức hướng tới. Với những thành công tại Borussia Dortmund và Liverpool, cùng với triết lý bóng đá đầy máu lửa được ví như những bản metal rock, người ta hy vọng Jurgen Klopp sẽ mang đến sức sống mới, mang đến sự cuồng nhiệt đối với trái bóng, giúp đội tuyển Đức phát huy ra sức mạnh mà người Đức vẫn mong muốn được thấy.

Nhưng thực tế lại chẳng mấy khi như ý, đội tuyển Đức không thể có quá nhiều thay đổi trong một quãng thời gian ngắn. Trong 2 trận đầu tiên với vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức tham gia UEFA Nations League 2026 - 2027, Jurgen Klopp chưa thể dẫn dắt đội tuyển nước này có được trận thắng nào với 1 trận hòa và 1 trận thua. Thậm chí họ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 2 trận đấu. Đây chắc chắn không phải là kết quả khiến cho người Đức cảm thấy hài lòng.

Đi sâu vào 2 trận này, phải nói đội tuyển Đức đã có phần may mắn khi thủ hòa 1-1 trước đội tuyển Hà Lan, khi có một thế trận lép vế khá rõ trước thầy trò huấn luyện viên Xavi. Thông số 10 lần dứt điểm với 2 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.45; so với 22 lần dứt điểm với 10 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 3.18 của đội tuyển Hà Lan, chỉ có thể nói lên vấn đề khả năng dứt điểm không tốt của các cầu thủ Hà Lan, chứ không thể nói đội tuyển Đức đã có trận đấu thực sự ổn được.

Ngược lại trận đấu với đội tuyển Hà Lan chính là trận đấu với đội tuyển Hy Lạp, khi đội tuyển Đức mới là đội chiếm ưu thế hoàn toàn, với 76% thời lượng bóng, tung ra 16 lần dứt điểm với 5 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.26; so với 8 lần dứt điểm với 1 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 0.77 của đội tuyển Hy Lạp. Nhưng vấn đề là đội tuyển Đức không có bất cứ bàn thắng nào sau 16 lần dứt điểm, còn đội tuyển Hy Lạp lại có bàn thắng với vỏn vẹn 1 lần dứt điểm chính xác của họ.

Có thể thấy dù đã tạo nhiều cơ hội lên tuyển hơn, dù đã cố gắng trẻ hóa đội hình, dù đã giúp đội tuyển có nhiều sức sống hơn khi các cầu thủ đã tích cực di chuyển, tích cực chạy, tích cực tham gia tranh chấp bóng…, nhưng vấn đề ở khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng rõ ràng vẫn chưa được giải quyết. Với việc những Jamal Musiala, Florian Wirtz, Serge Gnabry… vẫn không thể bật lên để dẫn dắt hàng công, những Karim Adeyemi, Younes Ebnoutalib, Kevin Schade… vẫn tỏ ra quá non nớt trước khung thành đối phương, thì chỉ còn mỗi Kai Havertz là tiền đạo ổn nhất của đội tuyển Đức lúc này. Nhưng thực tế là, Kai Havertz cũng không phải là mẫu tiền đạo thực sự xuất sắc.

Do đó, lời giải cho bài toán bàn thắng của đội tuyển Đức chắc chắn sẽ còn khiến Jurgen Klopp đau đầu trong thời gian dài nữa. Nhưng dù sao thì sức ép thành tích vẫn chưa đến với ông trong kỳ UEFA Nations League lần này. Người hâm mộ vẫn kỳ vọng Jurgen Klopp sẽ mang đến một đội tuyển Đức mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn trong kỳ Euro 2028, nơi mà vị huấn luyện viên này sẽ phải thể hiện được khả năng bản thân khi gánh vác trọng trách của quốc gia.