'Thần đồng trượt ván' Kang Jun-i: 'Con muốn khiến mẹ tự hào'

Những giọt nước mắt của Kang Jun-i rơi xuống sau nhiều lần thực hiện kỹ thuật thất bại, rồi nhanh chóng được lau khô khi nhìn thấy mẹ, giành tấm HCV đầu tiên: “Con muốn khiến mẹ tự hào”.

Thần đồng trượt ván Kang Jun-i (17 tuổi) đã bật khóc khi giai điệu quốc thiều vang lên. Dường như lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khi giành tấm HCV trượt ván đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games). Kang đã giành HCV ở nội dung trượt ván đường phố (street) nam tại Nhà thi đấu Aichi Sky Expo ở Tokoname, tỉnh Aichi, Nhật Bản – một địa điểm thi đấu thuộc khuôn khổ Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Đây là lần đầu tiên một vận động viên Hàn Quốc giành HCV môn trượt ván tại Asian Games.

Kang, người từng bỏ lỡ kỳ Asian Games tại Hàng Châu cách đây ba năm do chấn thương đã trải qua những khoảnh khắc đầy căng thẳng trong trận chung kết giải đấu lần này nhưng đã vượt qua một cách xuất sắc. Màn trình diễn của anh ở phần thi "Run", nơi các vận động viên trượt tự do trong 45 giây diễn ra hoàn hảo. Kang vươn lên dẫn đầu với 84,83 điểm ngay ở lần thử sức đầu tiên và sau đó nâng thành tích lên 88,45 điểm ở lần thử thứ ba.

Thử thách thực sự đến ở phần thi "Trick", nơi các vận động viên phô diễn những kỹ thuật cá nhân có độ khó cao. Kang rơi vào tình thế khó khăn sau khi thất bại liên tiếp ở hai lượt thi đầu tiên. Anh bị các đối thủ như Toa Sasaki (172,35 điểm) và Ginu Onodera (168,11 điểm) của Nhật Bản vượt qua, tụt xuống vị trí thứ bảy, nằm ngoài nhóm có khả năng tranh chấp huy chương. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt khi Kang Jun-i kéo chiếc áo khoác trùm lên đầu, cố gắng trấn tĩnh lại: "Tôi đã quá lo lắng đến mức căng cứng người, và chính điều đó dẫn đến thất bại. Chân tôi run rẩy không ngừng cho đến tận lúc bước ra thực hiện lượt thi thứ ba". Đó là khoảnh khắc suýt chút nữa đã biến thành cơn ác mộng ngay trước thềm sinh nhật anh, ngày mà anh dự định sẽ ăn mừng tuổi mới chỉ hai ngày sau đó, vào ngày 29/9.

Điều giúp Kang Jun-i giữ vững tinh thần trong khoảnh khắc đầy bất ổn ấy chính là người mẹ luôn đồng hành cùng anh tại mọi giải đấu quốc tế. Anh có thói quen hướng mắt về phía mẹ trên khán đài bất kể diễn biến cuộc thi ra sao, và anh vẫn tìm kiếm hình bóng bà ngay cả trong thời khắc quyết định, khi tấm HCV ASIAD đang ở rất gần tầm tay. "Tôi tự nhủ rằng, thật vô lý nếu mọi thứ kết thúc tại đây, sau khi tôi đã dày công chuẩn bị. Khi trấn tĩnh lại và nhìn thấy mẹ đang cổ vũ trên khán đài, tôi cảm thấy như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn", Kang chia sẻ.

Cuối cùng, Kang Jun-i đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục ở lượt thi cuối cùng nhờ thực hiện thành công kỹ thuật trượt trên thanh vịn (grind) đầy ấn tượng. Dù đây không phải là kỹ thuật có độ khó cao nhất mà anh đã chuẩn bị cho giải đấu, nhưng nó vẫn đủ để mang về tấm HCV. Kang Jun-i nở nụ cười rạng rỡ và chia sẻ: "Nếu áp dụng đúng chiêu thức đã định ban đầu, có lẽ tôi đã đạt được 95 hoặc 96 điểm ở phần thi kỹ thuật (trick). Tôi muốn giành HCV để khiến mẹ tự hào, và tôi cảm thấy mình thực sự đã làm được điều đó. Tôi rất vui vì đã đền đáp được phần nào công ơn của mẹ, người luôn tin tưởng vào tôi".

Kang Jun-i, người từng xuất hiện trong chương trình 'Finding Geniuses' của đài SBS vào năm 2019. Vào thời điểm đó, Kang jun-i được giới thiệu là một thần đồng có khả năng thực hiện hơn 130 kỹ thuật trượt ván. Các chuyên gia đã vô cùng kinh ngạc trước khả năng thực hiện điêu luyện những động tác có độ khó cao mà ngay cả người lớn cũng thấy chật vật. Kang jun-i bày tỏ tham vọng trở thành vận động viên trượt ván số một thế giới.

Bí quyết giúp anh vượt qua thử thách lớn nhất có lẽ nằm ở sự kiên trì bền bỉ phi thường mà anh đã rèn luyện kể từ khi tình cờ bắt đầu trượt ván lúc mới 8 tuổi. Ngay năm sau đó, anh đã mài giũa kỹ năng qua một lịch trình tập luyện khắc nghiệt: Bắt chuyến xe buýt lúc 4h sáng từ Yangsan (tỉnh Nam Gyeongsang) đến Seoul và trở về trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, hoàn tất hành trình khứ hồi chỉ trong một ngày. Dù từng nổi tiếng qua một chương trình truyền hình với danh xưng "thần đồng trượt ván", nhưng đằng sau hình ảnh đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ, khi anh dành trọn 9 đến 10 tiếng mỗi ngày chỉ để tập luyện môn thể thao này.

Khi được hỏi lý do vẫn tiếp tục đương đầu với thử thách bất chấp những cơn đau thể xác, Kang Jun-i chia sẻ: "Tôi đã vấp ngã nhiều lần đến mức cảm thấy rằng, cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của sự lạc quan".

Sau khi giành vị trí thứ ba ở hạng mục mở rộng (open division), hạng mục trao suất tham dự một giải đấu quốc tế, Kang Jun-i đã từng rơi nước mắt khi nói với mẹ: "Có phải do con chưa tập luyện đủ không? Con thực sự muốn thể hiện thật tốt". Anh cũng thu hút sự chú ý khi nán lại sân đấu vắng người để tập luyện một mình sau khi cuộc thi kết thúc, với lời tự nhủ: "Tôi cần phải tập luyện và thi đấu nỗ lực hơn nữa".

Sau đó, vào tháng 11/2024, Kang Jun-i đã trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên vô địch "Tampa Am", một giải đấu dành cho vận động viên nghiệp dư nổi tiếng thế giới. Trong năm nay, anh đã xuất sắc giành được 3 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại Moonfay X Games 2026, sự kiện thể thao mạo hiểm lớn nhất hành tinh, qua đó khẳng định vị thế là tài năng triển vọng hàng đầu trong bộ môn này.

Kang Jun-i mỉm cười nhớ lại: "Ban đầu, không có sân tập bài bản nào cả, nên tôi phải trượt trên nền đất trống và liên tục di chuyển qua lại giữa quê nhà và Seoul. Sau đó, tôi chuyển hẳn lên Seoul sinh sống. Thật tình cờ, đúng lúc đó, trượt ván trở thành môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), và cuối cùng tôi đã giành được HCV".

Sau khi chạm tới đỉnh cao tại châu Á, Kang Jun-i giờ đây đang hướng tới mục tiêu xa hơn là Thế vận hội Los Angeles (LA) sẽ diễn ra sau hai năm nữa: "Việc giành HCV ASIAD đã giúp tôi hiện thực hóa một trong những ước mơ lớn nhất đời mình. Giờ đây, mục tiêu tối thượng của tôi là giành vị trí cao nhất tại Olympic LA".