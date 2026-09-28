Laver Cup: Đội tuyển Châu Âu giành lại chức vô địch

Năm 2025, đội tuyển Châu Âu có đầy đủ các tay vợt hàng đầu thế giới như Sinner, Alcaraz, Djokovic nhưng chức vô địch Laver Cup lại về tay đội tuyển Thế giới. Năm nay, tuy không có hai tay vợt hàng đầu như Sinner và Djokovic nhưng với sự xuất sắc của Alcaraz và Zverev, đội tuyển Châu Âu đã giành lại chức vô địch.

Zverev giúp châu Âu vô địch Laver Cup

Châu Âu bước vào ngày cuối tại nhà thi đấu O2, London với lợi thế mong manh 7-5. Nhưng do mỗi chiến thắng trong ngày Chủ nhật được tính ba điểm, cục diện vẫn hoàn toàn rộng mở. Đội của thủ quân Yannick Noah cần thắng hai trong bốn trận dự kiến, còn đội Thế giới của Andre Agassi cần thắng ba trận để đảo chiều cuộc đấu.

Đội tuyển Châu Âu giành lại chức vô địch tại Laver Cup (nguồn Laver Cup)

Cuối cùng, ngày quyết định chỉ kéo dài hai trận. Jakub Mensik và Flavio Cobolli mở màn bằng chiến thắng 7-5, 6-3 trước Alex de Minaur và Taylor Fritz. Đây là lần đầu hai tay vợt châu Âu đánh cặp, nhưng họ phối hợp hiệu quả hơn hai đối thủ dày dạn kinh nghiệm, qua đó nâng tỷ số lên 10-5.

Áp lực kết thúc giải được trao cho Zverev. Đối thủ của anh là Learner Tien, tay vợt trẻ đã thắng Cobolli trong ngày thứ hai và được đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự, đổi hướng bóng cùng sự điềm tĩnh ở các loạt đánh dài.

Tien khiến nhà vô địch Roland Garros và Mỹ Mở rộng 2026 gặp nhiều khó khăn trong set đầu. Ở thời điểm quan trọng, khả năng giao bóng và kinh nghiệm của Zverev tạo nên khác biệt. Tay vợt số hai thế giới thắng tie-break 7-3, rồi giành break duy nhất trong set hai để khép lại trận đấu với tỷ số 7-6(3), 6-3 sau một giờ 48 phút.

Đội Châu Âu giành lại danh hiệu sau khi thua đội Thế giới tại San Francisco năm ngoái, đồng thời nâng tỷ số đối đầu qua các kỳ giải lên 6-3.

Thành tích tại London nối dài cái duyên của Zverev với Laver Cup. Anh góp mặt trong cả sáu chức vô địch của châu Âu, tại Prague 2017, Chicago 2018, Geneva 2019, Boston 2021, Berlin 2024 và London 2026.

Điểm quyết định cũng giúp Zverev giải tỏa sau thất bại khó nuốt trôi trước De Minaur một ngày trước đó. Tay vợt Đức thắng set đầu 6-2, có match-point trong set hai nhưng để đối thủ ngược dòng thắng 2-6, 7-6(5), 11-9.

Trong lễ trao Cup, Agassi lấy chính tâm trạng thất thường ấy để trêu Zverev. Thủ quân đội Thế giới bắt chước cách tay vợt Đức than phiền sau những thất bại lớn, từ việc tự nhận chỉ là người giỏi thứ ba thế giới đến nỗi ám ảnh phải vô địch Grand Slam.

"Chúc mừng Sascha vì một năm điên rồ", Agassi nói. "Việc cậu lần đầu vô địch Grand Slam rất quan trọng với tôi, vì từ đó tôi có thể nghe họp báo của cậu trở lại".