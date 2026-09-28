ASIAD 2026: Cầu mây giành HCĐ, quyền Anh có thêm hai suất tranh huy chương

VĐV Việt Nam (áo vàng) thi đấu với VĐV Hàn Quốc tại bán kết nội dung đôi nữ môn cầu mây trong khuôn khổ ASIAD 2026 ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, ngày 28/9/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Qua đó, Việt Nam nâng tổng số huy chương giành được tại Đại hội lên 19 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ. Thành tích này cũng được mở rộng khi Cầu mây đôi nữ đã giành quyền vào chung kết và hai võ sĩ quyền Anh Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh cùng tiến vào bán kết, bảo đảm thêm ít nhất 3 huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở nội dung 3 nam môn Cầu mây, Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan ở bán kết. Trước đối thủ có sự đồng đều và duy trì thế trận tốt hơn, đội tuyển Việt Nam để thua 0-2, qua đó nhận HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ 17 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Dù dừng bước ở bán kết, nhưng đội tuyển Cầu mây vẫn tiếp tục mang đến cơ hội tranh HCV khi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly xuất sắc vượt qua cặp VĐV Hàn Quốc 2-0 ở bán kết nội dung đôi nữ. Việt Nam thắng 15-6 ở ván đầu và 15-13 ở ván thứ hai.

Tại môn quyền Anh, thành tích của đoàn Việt Nam cũng được nối dài với hai suất vào bán kết. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đánh bại Bak Chorong của Hàn Quốc với tỷ số 5-0 ở tứ kết hạng 51kg nữ, trong khi Lưu Diễm Quỳnh cũng giành chiến thắng 5-0 trước Khoshkhabar Oghani Parmida của Iran ở hạng 75kg nữ. Hai chiến thắng giúp các võ sĩ Việt Nam chắc chắn có ít nhất HCĐ do nội dung quyền Anh không tổ chức trận tranh HCĐ.

Như vậy, bên cạnh 19 huy chương đã được tính vào thành tích hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chắc chắn có thêm ít nhất một HCB và hai HCĐ từ cầu mây và quyền Anh. Những tấm huy chương này không chỉ làm dày thêm bảng thành tích mà còn mở ra cơ hội để đoàn Thể thao Việt Nam cải thiện thứ hạng trong giai đoạn nước rút của ASIAD 2026.

VĐV Việt Nam (áo vàng) thi đấu với VĐV Hàn Quốc tại bán kết nội dung đôi nữ môn cầu mây trong khuôn khổ ASIAD 2026 ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, ngày 28/9/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tại môn Bắn súng, Trịnh Thu Vinh đã trải qua một cuộc tranh tài đáng chú ý ở nội dung 25m súng ngắn nữ. Sau khi đứng thứ ba ở vòng loại với 585 điểm và giành quyền vào chung kết, nữ xạ thủ Việt Nam đã có thời điểm vươn lên nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, ở loạt bắn quyết định, Thu Vinh không thể duy trì vị trí trong tốp ba và kết thúc ở hạng 4, chỉ kém người giành HCĐ đúng 1 điểm.

Ở nội dung đồng đội, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung cũng dừng bước ở vị trí thứ tư. Thùy Trang đạt 578 điểm, Thùy Dung 569 điểm, giúp đội Việt Nam chỉ kém nhóm giành HCĐ một bậc.

Tại môn Bắn cung, Đặng Công Đức giành quyền vào tứ kết nội dung Cung 3 dây nam sau khi vượt qua Andrey Tyutyun của Kazakhstan 148-146. Đối thủ tiếp theo của cung thủ Việt Nam là Choi Yong Hee của Hàn Quốc. Trong khi đó, Lê Phạm Ngọc Anh dừng bước ở vòng 16 nội dung Cung 3 dây nữ sau thất bại 143-146 trước Cojuangco Amaya Amparo của Philippines.

Ở môn Bóng chuyền trong nhà, đội tuyển nam Việt Nam thua Qatar 0-3, với các tỷ số 23-25, 26-28 và 19-25, qua đó không còn cơ hội vào tứ kết. Tại Bóng chuyền bãi biển nữ, hai cặp VĐV Nguyễn Lê Thị Tường Vy - Châu Ngọc Lan và Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh cũng dừng bước ở vòng 16 sau những thất bại trước các đại diện Trung Quốc và Thái Lan.