PUBG PC 'bay màu' khỏi thị trường Việt Nam, đây là 5 tựa game tương tự để thay thế

Tóm tắt nhanh: Vụ việc của hai tuyển thủ Himass và TanVuu đã kích hoạt làn sóng tẩy chay PUBG: Battlegrounds tại Việt Nam. Các đội tuyển PUBG tại Việt Nam lần lượt tuyên bố từ bỏ tựa game này.

Thị trường Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch người chơi PUBG sang các tựa game sinh tồn tương tự.

Top 5 lựa chọn thay thế PUBG:Battlegrounds bao gồm Delta Force, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Free Fire và NARAKA: BLADEPOINT.

Thị trường esports Việt Nam vừa trải qua một đợt biến động lớn sau loạt "ồn ào" liên quan đến hai tuyển thủ Himass và TanVuu. Làn sóng phản đối gay gắt từ cộng đồng đã đẩy PUBG: Battlegrounds vào tình thế bị tẩy chay, dẫn đến kết cục "bay màu" khỏi thị trường này. Vì lẽ đó, không ít game thủ từng gắn bó với bộ môn PUBG PC đành tìm kiếm những "vùng đất" mới, và dưới đây là 5 tựa game hấp dẫn với lối chơi tương tự để lấp đầy khoảng trống này.

PUBG: Battlegrounds rời thị trường Việt Nam, game nào thay thế?

Delta Force

Delta Force là dự án game bắn súng chiến thuật thế hệ mới, mang phong cách quân sự hiện đại. Trò chơi kết hợp hài hòa giữa các trận chiến quy mô lớn và đồ họa sắc nét, tái hiện chân thực bầu không khí chiến trường nảy lửa. Người chơi có thể tham gia cả chế độ sinh tồn khai thác tài nguyên lẫn đấu đội chiến thuật, với kho vũ khí và khí tài đa dạng.

Trò chơi này là phương án thay thế tuyệt vời cho PUBG: Battlegrounds nhờ giữ trọn vẹn yếu tố chiến đấu thực tế mà người chơi PUBG PC yêu thích. Cảm giác chiến đấu chân thực, cơ chế đường đạn tỉ mỉ cùng sự phối hợp đồng đội chặt chẽ giúp Delta Force mang lại trải nghiệm căng thẳng, đòi hỏi tư duy chiến thuật cao không kém gì sản phẩm của KRAFTON.

Fortnite

Đến từ Epic Games, Fortnite là siêu phẩm Battle Royale sở hữu phong cách đồ họa hoạt hình tươi sáng cùng cơ chế xây dựng công trình độc đáo. Người chơi nhảy dù xuống một hòn đảo rộng lớn, thu thập tài nguyên, chiến đấu và tận dụng khả năng dựng tường, cầu thang cấp tốc để tạo lợi thế chiến thuật trong giao tranh.

Mặc dù có phong cách thị giác hoàn toàn trái ngược với PUBG, Fortnite lại là điểm đến lý tưởng nhờ cộng đồng người chơi đông, liên tục cập nhật nội dung phong phú và hạ tầng esports vận hành chuyên nghiệp. Với những ai tìm kiếm sự đa dạng, nhịp độ trận đấu nhanh và bầu không khí giải trí bớt căng thẳng hơn, Fortnite là một bước chuyển mình đầy thú vị.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone là sản phẩm thuộc thể loại sinh tồn thuộc thương hiệu nổi tiếng Call of Duty. Game ném hàng trăm người chơi vào các bản đồ rộng lớn với nhịp độ dồn dập, cơ chế đấu súng mượt mà và các tính năng độc đáo như Nhà ngục Gulag - nơi cho phép người chơi bị hạ gục đấu 1v1 để giành cơ hội hồi sinh.

Call of Duty: Warzone đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của những cựu game thủ PUBG nhờ trải nghiệm bắn súng góc nhìn thứ nhất sắc nét, kho vũ khí tùy biến sâu và quy mô chiến trường hoành tráng. Tính cạnh tranh khốc liệt cùng chất lượng sản xuất chuẩn AAA khiến đây trở thành cái tên thay thế xứng đáng.

Free Fire

Free Fire là tựa game di động thuộc thể loại sinh tồn có sức ảnh hưởng bậc nhất tại thị trường Việt Nam. Trò chơi rút ngắn thời gian mỗi trận đấu xuống khoảng 10-15 phút với 50 người chơi, kết hợp hệ thống nhân vật sở hữu các kỹ năng đặc biệt hỗ trợ trực tiếp cho giao tranh.

Đối với cộng đồng PUBG Mobile hoặc những ai muốn tìm kiếm giải pháp giải trí nhanh gọn, Free Fire là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Trò chơi sở hữu cộng đồng người chơi khổng lồ, hệ thống giải đấu esports vô cùng sôi động và yêu cầu cấu hình thiết bị linh hoạt, giúp việc kết nối bạn bè trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

NARAKA: BLADEPOINT

Khác biệt hoàn toàn với các tựa game bắn súng truyền thống, NARAKA: BLADEPOINT đưa thể loại trò chơi sinh tồn lên một tầm cao mới bằng phong cách kiếm hiệp và giao đấu cận chiến. 60 người chơi trong một trận đấu sẽ sử dụng dây đu móc để di chuyển tự do, kết hợp các loại binh khí cổ phong cùng bộ kỹ năng riêng biệt của từng vị tướng để giao tranh.

NARAKA: BLADEPOINT là làn gió mới cho những ai đã mệt mỏi với các cuộc đấu súng thông thường. Game vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp của PUBG nhưng thay thế bằng những màn đọ kỹ năng cận chiến đỉnh cao, đòi hỏi phản xạ nhanh và tư duy không gian tốt.

Sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng NARAKA tại Việt Nam còn được minh chứng qua đội tuyển quốc gia đang thi đấu tại ASIAD 2026, và đã mang về tấm Huy chương Đồng và cũng là thành tích đầu tiên của esports Việt Nam tại đấu trường này.