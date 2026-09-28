Vì sao việc Williams Minh Hoàng đá tiền đạo cánh ở ĐT Việt Nam gây bất ngờ?

Từ tiền đạo cắm ra cánh phải

Trong trận đấu với ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, Williams Minh Hoàng được HLV Kim Sang Sik xếp đá tiền đạo cánh phải.

Cầu thủ 19 tuổi này cũng có lúc hoán đổi vị trí với Xuân Son và Đình Bắc. Và anh là người kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Việc Williams Minh Hoàng đá ở vị trí tiền đạo cánh phải khiến nhiều khán giả khá bất ngờ, trước hết vì đó không phải vị trí sở trường của anh. Tại CLB Công An TP.HCM, Williams Minh Hoàng thường là tiền đạo cắm.

Williams Minh Hoàng mới "ra mắt" ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Ngoài ra, Williams Minh Hoàng cao 1m90, mà thông thường thì các cầu thủ cao lớn ít được xếp đá tiền đạo cánh mà thường được xếp đá trung tâm để tận dụng khả năng không chiến.

Còn vị trí tiền đạo cánh thường dành cho các cầu thủ có thể hình nhỏ hơn: Tốc độ, sự nhanh nhẹn, khả năng rê bóng và khả năng đổi hướng tức thì của họ khiến hậu vệ đối phương khó theo kịp, theo trang Football Position.

Đó là những lý do mà khán giả không khỏi ngạc nhiên khi Williams Minh Hoàng đá ở vị trí tiền đạo cánh phải trong trận với ĐT Philippines.

Vị trí ít quen thuộc cho thấy một khả năng mới

Bàn thắng của Đình Bắc là một ví dụ về hiệu quả trong cách sắp xếp cầu thủ của HLV Kim Sang Sik. Ở vị trí tiền đạo cánh, Williams Minh Hoàng chạy nhanh chứ không vụng về, chủ động chạy chỗ và đã đưa bóng vào cho Đình Bắc ghi bàn.

Một số bình luận viên và khán giả cũng cho rằng Williams Minh Hoàng là một cầu thủ đáng chú ý và có nhiều tiềm năng.

Williams Minh Hoàng đã chuyền bóng vào bên trong cho Đình Bắc ghi bàn trong trận với ĐT Philippines. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Tất nhiên, chỉ qua một trận đấu thì chưa thể khẳng định Williams Minh Hoàng hợp với vị trí tiền đạo cánh hay tiền đạo cắm hơn. Thực tế, anh vẫn có những pha chuyền hỏng hoặc phối hợp không tốt.

Nhưng màn ra mắt của Williams Minh Hoàng cho thấy cầu thủ 19 tuổi này có thể thi đấu rất linh hoạt. Và khi Xuân Son vắng mặt, sự linh hoạt của Williams Minh Hoàng cũng đem đến cho HLV Kim Sang Sik thêm một phương án để cân nhắc cho hàng công của ĐT Việt Nam.