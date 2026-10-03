Olivia Dean đối mặt kiện tụng đạo nhạc

Mattie Music Group, đơn vị sở hữu quyền xuất bản đối với các tác phẩm của cố danh ca Bill Withers, đã chính thức khởi kiện các bên liên quan đến Olivia Dean. Trong hồ sơ gửi tòa, phía nguyên đơn cho rằng I've Seen It - ca khúc nằm trong album The Art of Loving phát hành năm 2025 - có những điểm tương đồng đáng kể với Just the Two of Us, ca khúc nổi tiếng của Withers.

Theo nội dung đơn kiện, một nhà nghiên cứu âm nhạc được thuê để phân tích hai tác phẩm đã chỉ ra nhiều điểm tương đồng về cấu trúc và các yếu tố âm nhạc. Mattie Music Group cho rằng những điểm giống nhau này không đơn thuần xuất phát từ việc hai ca khúc cùng sử dụng những chất liệu âm nhạc phổ biến.

Phía nguyên đơn lập luận rằng số lượng, đặc điểm cũng như cách sắp xếp những yếu tố tương đồng trong hai bài hát đủ đáng chú ý để loại trừ khả năng đây chỉ là sự trùng hợp hoặc kết quả của quá trình sáng tác độc lập. Đáng chú ý, họ cho rằng I've Seen It có sử dụng một giai điệu đặc trưng thuộc phạm vi được bảo hộ bản quyền.

Theo Rolling Stone, Mattie Music Group cho rằng những điểm tương đồng giữa hai ca khúc là "rõ ràng và không thể phủ nhận". Đơn kiện cũng cáo buộc các bị đơn tiếp tục phân phối và cấp phép cho I've Seen It sau khi được thông báo về vấn đề bản quyền vào tháng 8.

Trong vụ kiện, Capitol Records - hãng thu âm của Olivia Dean - cùng Universal Music Group và các công ty xuất bản liên quan đến nữ ca sĩ được nêu tên với tư cách bị đơn. Olivia Dean và hai đồng tác giả Bastian Langebaek, Max Wolfgang không bị nêu tên với tư cách cá nhân trong hồ sơ.

Mattie Music Group yêu cầu vấn đề bồi thường được đưa ra trước bồi thẩm đoàn. Hiện vụ việc mới dừng ở cáo buộc từ phía nguyên đơn và các tranh luận pháp lý sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình tố tụng.

I've Seen It là ca khúc khép lại The Art of Loving, album thứ hai giúp Olivia Dean tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Sản phẩm này còn bao gồm Man I Need và So Easy (To Fall in Love), đồng thời được vinh danh ở hạng mục Album của năm tại BRIT Awards và MOBO Awards hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, Just the Two of Us là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bill Withers, bên cạnh Ain't No Sunshine và Lean on Me. Ca khúc từng giành giải Grammy vào năm 1981 và trở thành một phần quan trọng trong di sản âm nhạc của nam danh ca.

Bill Withers qua đời năm 2020 ở tuổi 81. Sau nhiều năm kể từ khi ông qua đời, những tác phẩm của Withers vẫn tiếp tục xuất hiện trong đời sống âm nhạc, đồng thời trở thành tài sản bản quyền được các đơn vị sở hữu quản lý chặt chẽ. Vụ kiện liên quan đến Olivia Dean vì thế có thể trở thành một tranh chấp đáng chú ý về ranh giới giữa cảm hứng sáng tác và việc sử dụng những yếu tố âm nhạc được pháp luật bảo hộ.