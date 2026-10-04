Hà Anh Tuấn bất ngờ úp mở về một dự án âm nhạc lớn

Thông tin ngắn gọn nhưng lập tức thu hút sự chú ý khi đi kèm một đoạn chia sẻ của nam ca sĩ trên Fanpage: “Đời không đếm. Không đếm niềm vui. Không đếm nỗi buồn. Cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt liều mình từ tuổi trẻ. Chỉ là một đêm ngồi quanh thật gần, hát lên mọi thân thuộc. Và biết đâu, lại liều mình buột miệng…”.

Những thông tin Hà Anh Tuấn vừa hé lộ đã khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm

Đáng chú ý, câu bỏ ngỏ “Và biết đâu, lại liều mình buột miệng…” cũng khiến người hâm mộ đặt nhiều câu hỏi về những điều Hà Anh Tuấn sẽ “bật mí” trong đêm đặc biệt này. Một cuộc gặp gỡ với các “Friends” dường như mới chỉ là điểm bắt đầu, khi nam ca sĩ đồng thời úp mở về một dự án âm nhạc lớn hơn đang được chuẩn bị cho thời gian tới.

Dù chưa hé lộ nhiều về nội dung, chỉ riêng cái tên “Circus Of Friends” cùng địa điểm tổ chức cũng đủ khiến cộng đồng “Friends” – tên gọi thân mật Hà Anh Tuấn dành cho người hâm mộ – xôn xao. Nhiều khán giả đã nhanh chóng chuẩn bị tinh thần cho một mùa “săn vé” mới.

Những chương trình của Hà Anh Tuấn luôn được khán giả mong chờ

Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm Hà Anh Tuấn chính thức bước vào con đường ca hát, kể từ khi anh gây chú ý tại Sao Mai - Điểm hẹn 2006. Với giải thưởng Ca sĩ triển vọng, Hà Anh Tuấn được mọi người nhận xét là một “cơn gió lạ” của nền showbiz Việt, và đã mở ra bước ngoặt lớn từ một chàng sinh viên du học sinh Đức yêu mến âm nhạc đến với con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trong hành trình hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Hà Anh Tuấn ghi dấu với các album như "Cafe’ sáng", "Saigon Radio"… đồng thời sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Tháng mấy em nhớ anh?”, “Xuân thì”, “Cơn mưa tình yêu”, “Chưa bao giờ”, “Người tình mùa đông”,… Đặc biệt, “Tháng tư là lời nói dối của em” được xem là một trong những bản hit nổi bật nhất của anh; sau nhiều năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và từng vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, concert trở thành một dấu ấn riêng trong sự nghiệp Hà Anh Tuấn. Những dự án như "See Sing Share", "Truyện ngắn", "The Veston"... hay "Sketch A Rose" góp phần tạo nên thương hiệu của nam ca sĩ trên sân khấu live. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, Hà Anh Tuấn mở rộng hành trình âm nhạc ra ngoài Việt Nam. Chuỗi concert "Sketch A Rose" và "The Rose" đưa anh đến những sân khấu biểu tượng như Sydney Opera House, Esplanade – Theatres on the Bay và Dolby Theatre, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các dự án live mà nam ca sĩ theo đuổi.