Anne Hathaway tiết lộ Rihanna là nguồn cảm hứng

Anne Hathaway tiết lộ Rihanna chính là một trong những nguồn cảm hứng giúp cô tự tin và sáng tạo hơn với phong cách thời trang khi mang thai lần thứ ba. Dù đang trong thai kỳ, nữ diễn viên vẫn liên tục xuất hiện tại các sự kiện quảng bá với những bộ trang phục nổi bật, khẳng định sức hút trên thảm đỏ.

Anne Hathaway tiết lộ Rihanna chính là một trong những nguồn cảm hứng với phong cách thời trang khi mang thai lần thứ ba.

Kể từ khi thông báo mang thai lần thứ ba vào tháng 6, Anne Hathaway vẫn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim Verity. Ở tuổi 43, nữ diễn viên vốn là gương mặt nổi bật trong làng thời trang và thường xuyên hợp tác với stylist đình đám Erin Walsh. Tuy nhiên, cô cho biết Rihanna cũng có ảnh hưởng đáng kể đến cách mình lựa chọn trang phục trong giai đoạn đặc biệt này.

Chia sẻ với Gayle King trên chương trình CBS Mornings hôm 2/10, Anne Hathaway nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải cảm ơn Rihanna”.

Nữ diễn viên giải thích thêm: “Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi! Khi nhìn những gì Rihanna làm với phong cách thời trang bầu, tôi nhận ra rằng mình chỉ cần vận dụng trí tưởng tượng, mạnh dạn thử nghiệm và tận hưởng niềm vui nhiều hơn”.

Trong cuộc trò chuyện, Gayle King dành lời khen cho diện mạo của Anne Hathaway trên thảm đỏ, đặc biệt nhắc đến bộ trang phục denim kết hợp áo croptop màu xanh với phần vải buông dài của nhà thiết kế Prabal Gurung. Đây cũng là một trong những bộ trang phục yêu thích của nữ diễn viên.

“Tôi đã vô cùng hào hứng với bộ trang phục đó!”, Anne Hathaway vui vẻ chia sẻ. Gayle King tiếp tục nhận xét rằng nữ diễn viên luôn biết cách chinh phục thảm đỏ, trong khi Hathaway cũng dành lời cảm ơn đến stylist Erin Walsh vì đã đồng hành cùng cô.

Anne Hathaway cũng dành lời cảm ơn đến stylist Erin Walsh vì đã đồng hành cùng cô.

Rihanna từ lâu được xem là biểu tượng thời trang bầu nhờ cách phá vỡ những quy tắc ăn mặc truyền thống. Trong cả ba lần mang thai, nữ ca sĩ liên tục xuất hiện với váy xuyên thấu, bodysuit ôm sát và áo croptop, cho thấy việc mang thai không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ phong cách cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2022, trước khi sinh con đầu lòng, Rihanna từng chia sẻ: “Khi biết mình mang thai, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không đời nào đi mua sắm ở khu đồ bầu. Xin lỗi, nhưng việc ăn mặc thật đẹp quá thú vị. Tôi sẽ không để phần đó biến mất chỉ vì cơ thể mình đang thay đổi”.

Rihanna và Anne Hathaway từng đóng chung phim Ocean’s 8. Sau khi sinh con trai thứ hai vào năm 2016, Hathaway từng kể lại lời khen bất ngờ mà Rihanna dành cho cô trên phim trường. Theo nữ diễn viên, Rihanna nhìn cô rồi thốt lên: “Trời ơi, cô gái, vòng ba của chị thật quyến rũ! Chị có vòng ba giống em!”.

Rihanna từ lâu được xem là biểu tượng thời trang bầu nhờ cách phá vỡ những quy tắc ăn mặc truyền thống.

Ngoài bộ trang phục của Prabal Gurung được nhắc đến, Anne Hathaway còn gây chú ý trong tháng 8 với bộ jumpsuit đỏ rực của Ashlyn, váy xanh da trời dáng empire thanh thoát của Dior và thiết kế đuôi cá ôm sát cơ thể, cũng đến từ Prabal Gurung. Những lựa chọn đa dạng này tiếp tục cho thấy nữ diễn viên đang tận hưởng thời trang bầu theo cách riêng, với sự tự tin và tinh thần thử nghiệm.