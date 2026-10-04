Clip: Thanh niên đi làm muộn vì bị...nải chuối chắn đường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống khá đặc biệt trên đường. Một người đàn ông điều khiển xe máy, phía sau chở theo một nải chuối xanh có kích thước lớn đến mức chiếm gần hết phần đường phía sau.

Nải chuối cồng kềnh khiến người đàn ông cũng phải di chuyển chậm và cẩn thận. Những phương tiện đi phía sau muốn vượt qua cũng không dễ dàng bởi "chướng ngại vật" bất ngờ này.

Khung cảnh vừa lạ mắt vừa có phần hài hước khiến một người đi đường nhanh chóng lấy điện thoại ghi lại. Đoạn clip sau đó được một thanh niên chia sẻ lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Sáng đi làm muộn bảo vướng nải chuối mà không ai tin".

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Vịt bóng rổ)

Chỉ một câu nói ngắn nhưng cũng đủ khiến nhiều người bật cười. Bởi nếu chỉ nhìn qua đoạn video, việc một người đi làm buổi sáng phải "vật lộn" với nải chuối khổng lồ quả thực là một lý do khá khó tin.

Tuy nhiên, sự thật phía sau còn thú vị hơn.

Hóa ra, nải chuối xuất hiện trong đoạn clip không phải chuối thật mà là đạo cụ được làm giả. Chính kích thước quá lớn và tạo hình khá giống thật đã khiến tình huống trên đường trở nên đặc biệt, đồng thời tạo ra màn "đánh lừa thị giác" khiến nhiều người xem ban đầu không nhận ra.

Nếu là một nải chuối bình thường, có lẽ câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi được làm thành một món đạo cụ có kích thước lớn rồi xuất hiện giữa đường phố, nó lại vô tình trở thành "nhân vật chính", khiến cả người đi đường lẫn cư dân mạng phải chú ý.

Đoạn clip cũng nhận được nhiều bình luận hài hước. Có người cho rằng chỉ cần nhìn kích thước nải chuối là đã đủ hiểu vì sao chủ xe không thể chạy nhanh. Người khác lại đùa rằng lần này, lý do "đi làm muộn vì vướng nải chuối" cuối cùng cũng có bằng chứng.

Một tình huống rất đời thường nhưng lại mang đến tiếng cười khá duyên trên mạng xã hội. Đôi khi chẳng cần câu chuyện quá đặc biệt, chỉ một món đồ đạo cụ được đặt đúng chỗ cũng đủ khiến một buổi sáng trên đường trở nên đáng nhớ.