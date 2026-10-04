Zara thu hồi trang phục Halloween bị cáo buộc liên tưởng đến thời Đức Quốc xã

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chuỗi thời trang Zara đã ra lệnh thu hồi bộ trang phục Halloween dành cho trẻ em sau khi sản phẩm này bị chỉ trích vì có thiết kế gợi liên tưởng tới quần áo của tù nhân trong các trại tập trung dưới chế độ Đức Quốc xã.

Bộ trang phục gồm áo khoác và quần với các sọc dọc xanh lam - trắng, được cố tình xử lý để tạo vẻ cũ và sờn. Trên trang phục còn có những họa tiết có thể gợi liên tưởng tới dây thép gai, trong khi các miếng vá trên tay áo bị cho là giống số hiệu tù nhân.

Những đặc điểm này nhanh chóng gây tranh cãi. Nhà báo Israel Dov Gil-Har chỉ trích Zara trên mạng xã hội X, cho rằng sản phẩm mang phong cách gợi nhớ tới các trại tập trung của Đức Quốc xã.

Sau phản ứng của dư luận, bộ trang phục đã rút khỏi cửa hàng trực tuyến của Zara. Bộ phận báo chí của Zara Home cho biết công ty lấy làm tiếc về những “hiểu lầm” mà sản phẩm có thể gây ra và xác nhận trang phục này không còn được bán tại các cửa hàng cũng như trên mạng.

Tuy nhiên, Zara không giải thích vì sao những nét tương đồng với trang phục của tù nhân trại tập trung không được phát hiện trong quá trình kiểm tra nội bộ trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Đây không phải lần đầu tiên Zara vướng tranh cãi liên quan tới các thiết kế bị liên hệ với chủ nghĩa Quốc xã. Năm 2014, hãng từng phải thu hồi một chiếc áo trẻ em sọc xanh-trắng có gắn ngôi sao sáu cánh màu vàng ở ngực trái, do sản phẩm bị cho là gợi liên tưởng tới “ngôi sao Do Thái” mà chính quyền Đức Quốc xã từng cưỡng ép người Do Thái phải đeo để công khai đánh dấu và kỳ thị. Trước đó, năm 2007, Zara cũng từng bị chỉ trích vì bán một mẫu túi vải có họa tiết chữ vạn.

Vụ việc mới tiếp tục đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm soát thiết kế và độ nhạy cảm lịch sử của các tập đoàn thời trang toàn cầu, đặc biệt tại thị trường châu Âu, nơi các biểu tượng và hình ảnh liên quan đến thời kỳ Đức Quốc xã vẫn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm./.