Cát Tường bất ngờ nhắc chuyện thành đôi với Trung Dũng

Mối quan hệ giữa Cát Tường và Trung Dũng từ lâu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Sau nhiều năm đồng hành trong nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện cùng nhau và giữ sự gắn bó thân thiết, hai nghệ sĩ không ít lần bị người hâm mộ "đẩy thuyền".

Mới đây, trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Khi một khán giả để lại bình luận: "Chúc hai anh em thành đôi", Cát Tường hài hước đáp: "Hai anh em tôi mà thành đôi chắc trong nhà lúc nào cũng có tiếng động hết trơn á, lúc nào nhà cũng ồn ào náo nhiệt".

Không dừng lại ở đó, khi có người hỏi: "Khi nào hai người về chung một nhà?", Cát Tường bất ngờ trả lời: "Về chung một nhà rồi nè". Câu nói khiến phần bình luận lập tức trở nên sôi động. Tuy nhiên ngay sau đó, nữ nghệ sĩ giải thích "về chung một nhà" ở đây là việc cô và Trung Dũng cùng thực hiện dự án talkshow Thật và Giả.

Cát Tường và Trung Dũng chia sẻ trong buổi livestream giao lưu với khán giả.

Theo chia sẻ từ Cát Tường và Trung Dũng, sự ủng hộ của khán giả chính là động lực để cả hai tiếp tục đầu tư nghiêm túc cho chương trình trong thời gian tới. Nam diễn viên cho biết ê-kíp dự định mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện nhiều chuyến đi trong và ngoài nước để gặp gỡ nhân vật, lắng nghe những câu chuyện đời sống đáng chú ý.

Đáng chú ý, Trung Dũng còn tiết lộ anh và Cát Tường sẽ có chuyến công tác tại Mỹ vào tháng 11 tới. Hai nghệ sĩ mong muốn gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây và ghi nhận những câu chuyện đặc biệt để mang đến cho khán giả những nội dung mới trên Thật và Giả.

Thực tế, việc Cát Tường và Trung Dũng liên tục xuất hiện cùng nhau trong thời gian gần đây khiến nhiều khán giả tò mò về mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ nhiều lần khẳng định họ là đồng nghiệp thân thiết, gắn bó suốt hàng chục năm làm nghề.

Ít ai biết, Cát Tường và Trung Dũng đã quen biết nhau từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM. Trải qua hơn 30 năm đồng hành, cả hai giữ được tình bạn bền chặt và luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Chính sự ăn ý trong cách trò chuyện, ứng xử và quan điểm sống giúp họ dễ dàng kết hợp trong các dự án chung.

Cát Tường và Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Trong sự nghiệp, Cát Tường là một trong những nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Việt. Ngoài vai trò MC, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí, Gọi Giấc Mơ Về, Hương Phù Sa hay Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ từng tham gia Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng doanh thu, Nhà Có 5 Nàng Tiên thu khoảng 60 tỷ đồng và Tía Tui Là Cao Thủ đạt gần 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trung Dũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hàng loạt tác phẩm như Người Đàn Bà Yếu Đuối, Ngọn Nến Hoàng Cung, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lạc Giới hay Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Nam diễn viên sở hữu hình tượng lịch lãm, nam tính và thường được giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trung Dũng từng góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh với doanh thu khoảng 273 tỷ đồng và Chị Dâu vượt mốc 113 tỷ đồng. Hai bộ phim mang về tổng doanh thu hơn 386 tỷ đồng, trở thành những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Về đời tư, cả Cát Tường và Trung Dũng đều từng trải qua những giai đoạn riêng của cuộc sống. Chính vì vậy, sự đồng cảm trong công việc lẫn cuộc sống giúp họ duy trì tình bạn đẹp suốt nhiều năm qua. Việc cùng thực hiện Thật và Giả cũng được xem là bước đi mới của Cát Tường và Trung Dũng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Những chia sẻ mới nhất của Cát Tường về chuyện "thành đôi" với Trung Dũng tiếp tục thu hút sự quan tâm từ công chúng. Dù chỉ là câu nói vui xoay quanh dự án chung, nhưng điều đó cũng cho thấy tình cảm quý mến mà khán giả dành cho hai nghệ sĩ sau hơn ba thập kỷ đồng hành cùng nghệ thuật.