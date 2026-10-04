'Đại chiến' ảnh Getty Images tại Paris: Dương Tử phục thù, Nhiệt Ba lộng lẫy

Những ngày này, Tuần lễ thời trang Paris Xuân Hè 2027 "chiếm trọn" sự quan tâm từ cộng đồng mạng xứ Trung. Từ khóa này trên Weibo hút 33,9 triệu lượt thảo luận, 9,71 tỷ lượt xem. Bên cạnh lịch trình, đãi ngộ từ các nhà mốt, tâm điểm chú ý đặc biệt xoay quanh diện mạo của dàn mỹ nhân Hoa ngữ qua ảnh của Getty Images. Không qua phần mềm chỉnh sửa, ống kính Getty Images thường được xem như phép thử khắt khe đối với phong độ nhan sắc và khả năng làm chủ hình tượng của các minh tinh C-Biz.

Địch Lệ Nhiệt Ba giữ chuỗi 4 năm liên tiếp dự show Dior tại Paris. Năm nay, nữ minh tinh ghi điểm với diện mạo lộng lẫy, lăng xê trang phục mùa Cruise 2027. Phong độ nhan sắc "cực bén" của Địch Lệ Nhiệt Ba qua ống kính Getty Images nhận về "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến đánh giá hình ảnh của "hung thần" mang lại cảm giác chân thực, gây thương nhớ hơn cả bộ ảnh studio đăng tải.

Trần Đô Linh tiếp tục chọn tóc ngắn cá tính tại show Loewe Xuân Hè 2027. So với mùa Thu Đông 2026, tạo hình lần này của nữ đại sứ mang tinh thần retro hoài niệm, kín đáo hơn hẳn.

Qua ống kính Getty Images, nhan sắc của nàng thơ C-Biz được nhận xét không có "khác biệt to lớn" so với hình ảnh do studio cập nhật.

Sau show Onitsuka Tiger tại Milan, Dương Tử "phục thù" thành công tại show Givenchy thuộc ngày 5 của Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Hình ảnh trên website Getty Images của nữ đại sứ tại sự kiện này được khen ngợi "tươi sáng và rạng rỡ" hơn hẳn so với diện mạo gây tranh luận tại Milan Fashion Week cuối tháng 9 vừa qua.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Dương Tử dự show của nhà mốt sau khi được bổ nhiệm vị trí đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên được xếp ngồi cạnh CEO ở hàng ghế đầu, gần vị trí trung tâm nhất dàn sao C-Biz. Dương Tử cũng được ưu ái là ngôi sao đầu tiên lăng xê mẫu đầm vàng từ dòng Resort 2027.

Chương Nhược Nam gây sốt ngay từ thời điểm khởi hành ra sân bay dự Paris Fashion Week. "Bạch nguyệt quang" C-Biz chọn bộ cánh phối ren phóng khoáng, đeo trang sức to bản. Tổng thể gây bàn tán vì "khác lạ" so với thời trang sân bay ứng dụng thường thấy.

Khởi động tại show Isabel Marant, Chương Nhược Nam ghi dấu ấn cùng tạo hình khá cầu kỳ từ BST Thu Đông 2026 của nhà mốt. Tới show của Givenchy, "tình đầu quốc dân" trở về hình tượng tươi sáng, ngọt ngào quen thuộc.

Sắc vóc của Chương Nhược Nam qua ống kính Getty Images hay "người qua đường" đều "miễn bàn". Dân mạng nhận định nữ chính Khó Dỗ Dành thuộc nhóm mỹ nhân Hoa ngữ có gu thời trang ấn tượng, duy trì phong độ nhan sắc ổn định nhất Fashion Week Xuân Hè 2027.

Dương Siêu Việt duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Balenciaga đến năm thứ 3. Lần thứ 6 ngồi hàng ghế đầu, sao nữ tiếp tục nhận đặc quyền lăng xê thiết kế chưa từng được công bố từ dòng Balenciaga Winter 2026. Đại diện đến từ Trung Quốc được đánh giá cao khi cân đẹp phong cách sắc lạnh dù gắn bó với hình tượng dễ thương tại quê nhà.