Tuấn Trần tái hợp ê-kíp Mang Mẹ Đi Bỏ, Jung Il Woo sắp tổ chức fan meeting

Mới đây, ê-kíp đạo diễn Mo Hong Jin - người cầm trịch dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ (2025) vừa chia sẻ thông tin về lần bắt tay thứ hai cùng Tuấn Trần. Tại Hàn Quốc, lễ cúng máy, khởi động bộ phim mới mang tên On My Way Home (tạm dịch: Đường Về Nhà) đã diễn ra, có sự tham gia của diễn viên Tuấn Trần, Jung Il Woo, hai đạo diễn Mo Hong Jin và Kim Young-soo.

Từ trái qua phải gồm: Tuấn Trần, Jung Il Woo, đạo diễn Mo Hong Jin và Kim Young-soo.

Chia sẻ về lần tái hợp sau tác phẩm trăm tỷ, đạo diễn Mo Hong Jin cho biết áp lực lớn nhất không phải là việc làm một bộ phim phô trương hơn mà là làm sao để tạo ra một câu chuyện đủ sức nặng và mới mẻ.

Về phía Tuấn Trần, anh tiết lộ đã lập tức "gật đầu" nhận lời tham gia dự án khi đọc kịch bản và thừa nhận có áp lực từ con số 171 tỷ đồng của Mang Mẹ Đi Bỏ nhưng đây cũng là nguồn động lực lớn.

Nam chính phim MAI bày tỏ: "Việc được tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Mo Hong Jin và anh Jung Il Woo cho Tuấn một sự an tâm tuyệt đối. Kịch bản lần này thực sự rất khốc liệt và quy mô lớn hơn rất nhiều. Tuấn không muốn mang lại một hình ảnh quen thuộc cho người hâm mộ mà quyết tâm lột xác để khán giả khi cầm tấm vé vào rạp sẽ cảm nhận được sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt trong nét diễn của mình".

Trên trang cá nhân, Tuấn Trần háo hức "nhá hàng" những thông tin đầu tiên của dự án mới: "Tuấn chính thức bước vào hành trình mới với hơn 90% thời lượng quay tại Hàn Quốc! Lần tái hợp này cùng anh Jung Il Woo, đạo diễn Mo Hong Jin và đồng đạo diễn Kim Young-soo sẽ rất khác biệt và khốc liệt". Tuy nhiên, anh lại khiến khán giả thêm tò mò khi vẫn giấu kỹ về nhân vật.

Trong khi đó, thời gian gần đây diễn viên Gia Đình Là Số 1 Jung Il Woo liên tục "say hi" với khán giả Việt và để lại nhiều ấn tượng. Đón nhận những tình cảm nồng nhiệt từ fan, được tiếp thêm sức mạnh sau hành trình Running Man Vietnam 2026, nam diễn viên cho biết sẽ thể hiện thật tốt trong bộ phim mới. Bởi lẽ, anh xem đây là cột mốc đánh dấu chặng đường hoạt động sắp tới tại Việt Nam. "Chàng rể Việt" khiến khán giả "rất yêu" khi tiết lộ sẽ tổ chức một buổi fan meeting nhân kỷ niệm 20 năm làm nghề.

"Năm nay đánh dấu 20 năm kỷ niệm debut của tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ có một buổi gặp gỡ với các fan tại Việt Nam. Tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên mong mọi người hãy chờ đợi nhé. Không chỉ là fan meeting, tôi cũng sẽ nỗ lực mang đến những hình ảnh tuyệt vời qua các tác phẩm mới. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất đối với tôi. Cảm ơn mọi người đã gửi thật nhiều tình yêu thương, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình cảm ấy bằng nét diễn xuất thật tốt" - Jung Il Woo chia sẻ.

Jung Il Woo hứa hẹn sẽ tổ chức fan meeting tại Việt Nam.