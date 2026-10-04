Mối duyên của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan có điểm chung là đều từng tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng qua những vai diễn mang màu sắc khác nhau. Sau nhiều năm hoạt động, hai diễn viên có dịp đứng chung trong Huyết Thống, bộ phim kinh dị dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10/2026. Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện trong một tác phẩm và đảm nhận mối quan hệ vợ chồng trên màn ảnh.

Trong tác phẩm này, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai bác sĩ Tâm, còn Lan Phương vào vai vợ của anh. Mối quan hệ vợ chồng của hai nhân vật là một phần quan trọng trong câu chuyện khi gia đình Tâm phải đối diện với những biến cố liên quan đến cô con gái Ân. Những biểu hiện bất thường của cô bé trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi sự việc đưa các thành viên trong gia đình vào những tình huống khó lý giải.

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan là cặp đôi màn ảnh đang được khán giả mong chờ.

Việc Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan lần đầu tạo thành một cặp vợ chồng trên màn ảnh mang đến một điểm giao thoa đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cả hai. Nếu Quách Ngọc Ngoan vốn quen thuộc với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, Lan Phương cũng từng thử sức ở nhiều dạng nhân vật và đặc biệt không xa lạ với những câu chuyện mang màu sắc bí ẩn, kinh dị. Sự kết hợp trong Huyết Thống vì thế tạo thêm một màu sắc mới cho hành trình diễn xuất của hai diễn viên.

Quách Ngọc Ngoan từng ghi dấu qua Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Lôi Báo và Người Bất Tử. Trong những tác phẩm này, nam diễn viên có cơ hội đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ những vai diễn gắn với bối cảnh lịch sử đến các nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Đặc biệt, Người Bất Tử từng giúp anh tiếp tục được chú ý khi hóa thân vào một nhân vật trải qua nhiều biến cố và có hành trình kéo dài qua nhiều giai đoạn.

Trong tác phẩm này, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai bác sĩ Tâm.

Sau một khoảng thời gian không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan đang có thêm nhiều dự án điện ảnh trong giai đoạn trở lại. Trại Buôn Người, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và Báu Vật Trời Cho là những tác phẩm gần đây có sự góp mặt của anh. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án mới cho thấy nam diễn viên đang từng bước trở lại với hoạt động điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng.

Trong khi đó, Lan Phương có hành trình hoạt động song song ở truyền hình, sân khấu và điện ảnh. Nữ diễn viên từng tham gia Cô Dâu Đại Chiến 2, Scandal: Hào Quang Trở Lại, Kẻ Ăn Hồn và một số dự án khác. Qua từng vai diễn, cô có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật, từ những câu chuyện đời thường đến các tác phẩm mang màu sắc kỳ bí. Việc tiếp tục góp mặt trong Huyết Thống cho thấy Lan Phương vẫn duy trì sự hiện diện trên màn ảnh rộng sau thành công của Phí Phông.

Trong khi đó, Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm.

Điểm đáng chú ý ở Huyết Thống không chỉ nằm ở việc Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan cùng xuất hiện, mà còn ở cách bộ phim đặt hai nhân vật vào cùng một gia đình. Khi những biểu hiện bất thường của cô con gái Ân xuất hiện, cuộc sống của vợ chồng Tâm dần bị kéo vào chuỗi sự việc khó lý giải. Từ mối quan hệ gia đình, câu chuyện mở rộng sang những bí ẩn liên quan đến y học, tâm linh và huyết thống.

Với Quách Ngọc Ngoan, đây tiếp tục là một dự án trong giai đoạn anh trở lại với điện ảnh. Còn Lan Phương có thêm một vai diễn mới trong dòng phim kinh dị, thể loại từng giúp cô tạo được dấu ấn nhất định. Việc cùng đảm nhận vai vợ chồng cũng mang đến cho cả hai cơ hội khai thác thêm những tương tác trên màn ảnh, đặc biệt trong bối cảnh câu chuyện liên tục đặt gia đình trước những biến cố bất ngờ.

Huyết Thống dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026. Màn kết hợp giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý của tác phẩm, đồng thời tạo thêm một dấu mốc chung trong hành trình hoạt động nghệ thuật của hai diễn viên.