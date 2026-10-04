Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc sống trong phòng 6m2 dù có 3 căn nhà, 2 miếng đất nghìn mét

Tuổi 50 chưa mua nổi nhà

Gần đây, truyền thông rầm rộ đưa tin nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc có 3 căn nhà cùng 2 miếng đất có diện tích lần lượt là 4.000m2 và 4.500m2 tại Tây Ninh. Chia sẻ với VietNamNet, Tiểu Bảo Quốc không phủ nhận, chỉ cho biết: "Tôi không bao giờ khoe khoang tài sản. Những thông tin đó do các em tự tìm hiểu và viết, tôi không can thiệp".

Tiểu Bảo Quốc xuất thân nghèo khó. Thời trẻ, ông cũng như bao nghệ sĩ cải lương khác, xem đoàn hát là nhà, không nghĩ đến chuyện mua nhà riêng. Khi bộ môn khi xuống, ông chuyển sang tấu hài, diễn kịch, tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố vào thập niên 1990 và nhiều phim truyền hình, điện ảnh.

Làm việc chăm chỉ đến tuổi 50, Tiểu Bảo Quốc vẫn chưa có căn nhà của riêng mình. Nhưng chỉ trong 10 năm, ông có trong tay đến 3 căn nhà, 2 miếng đất. Bí quyết, theo ông, gói gọn trong 2 chữ "cần kiệm".

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc tại buổi ra mắt tác phẩm mới - phim điện ảnh "Bóng ma nhà hát". Ảnh: NSX

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh: "Trừ những người 'giàu từ trong trứng', nghệ sĩ kiểu tôi cũng giống như bao người làm công ăn lương ngoài kia, hầu hết đều không dễ mua được nhà. Để mua được ngôi nhà đầu tiên, tôi đã sống cần kiệm hàng chục năm, tích cóp từng đồng".

Năm 2012, Tiểu Bảo Quốc gom tiền tiết kiệm mua một miếng đất ở Cần Giuộc, Long An (nay là Tây Ninh) nhưng bị môi giới lừa bán với mức giá gấp đôi giá thị trường. Cú sốc khiến ông suy sụp, một thời gian không thể đi diễn.

Khoảng 2 năm sau, miếng đất này tăng giá, ông được người quen chỉ cách chia lô để bán nên không bị lỗ, còn dư ít tiền để mua một căn nhà 12m2, 2 tầng lầu ở Quận 8 cũ. Từ đó, ông học thêm về nhà đất, mua đi bán lại 5 căn nhà, lần nào cũng có lời.

"Những bạn mới bắt đầu hãy chọn những miếng đất ở vùng xa rồi dần dần 'nhích' (hoạt động mua đi bán lại - PV) vào Sài Gòn. Nếu lúc đó thấy không hợp, như tôi bây giờ, thì cứ ra lại vùng ven thôi", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Sống trong phòng 6m2, tiêu 5 triệu/tháng

Dù sở hữu tài sản, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn duy trì lối sống cần kiệm mà ông đã theo suốt cuộc đời. Hiện, Tiểu Bảo Quốc sống chủ yếu trong ngôi nhà rộng 20m2 ở Quận 3 (cũ) - nơi có đến 3 hộ sinh sống gồm: cha con ông, dì và gia đình bác ông.

Phòng của hai cha con rộng 6m2, trần cao 2,4m được ông ngăn thành 1 cái gác lửng 1,2m để mình ở dưới, con ở trên. Trong phòng có 1 cái máy lạnh loại tiết kiệm điện, gần như mở suốt ngày đêm. Nam nghệ sĩ ước tính tổng tiền điện, nước, internet... khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng.

Mỗi ngày, Tiểu Bảo Quốc có thể tiêu chưa đến 100 nghìn đồng. Với ông, một suất cơm cà ri giá 40 nghìn đồng đã là "suất ăn cao cấp, thèm mới dám mua". Ông thường chỉ ăn một nửa, phần còn lại sẽ hâm nóng cho bữa tối.

Dù sở hữu tài sản có giá trị, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn duy trì lối sống cần kiệm. Ảnh: Kiệt Huỳnh

"Sài Gòn không thiếu những chỗ ăn ngon, chất lượng mà vẫn rẻ nếu bạn chịu khó tìm kiếm. Hai cha con tôi hay đi lang thang kiếm những chỗ ăn như vậy", ông nói.

Thường ngày, Tiểu Bảo Quốc pha cà phê gói để không tốn tiền vào quán xá; hầu như không đi chơi, ăn nhà hàng hay tụ tập bạn bè, kể cả cuối tuần. Tiền xăng cho mỗi chuyến lang thang thành phố cùng con trai cũng chỉ khoảng 50 nghìn đồng. Tổng cộng, mỗi tháng ông tiêu khoảng 5-6 triệu đồng.

Trong khi đó, Tiểu Bảo Quốc cho thuê 2 căn nhà, thu nhập khoảng 11 triệu đồng/tháng. Số tiền này không nhiều nhưng giúp ông yên tâm sống, kể cả "5-6 tháng liền không ai mời show".

Vì sao sở hữu 3 căn nhà, 2 miếng đất, ông vẫn chọn ở nhà nhỏ và sống tiết kiệm đến thế?", đặt câu hỏi cho Tiểu Bảo Quốc. Nghệ sĩ giải thích nhà ở Quận 3 (cũ) tuy nhỏ nhưng ở trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại và tiết kiệm tiền xăng.

"Tôi quan niệm là có bao nhiêu căn nhà cũng chỉ ở 1 nhà thôi. Ở 2 nhà, bạn sẽ phải chịu 2 lần chi phí. Vì vậy, tôi chọn ở nhà này, dùng nhà khác cho thuê lấy tiền lo cho bản thân. Tôi hay nói vui là chỗ ngủ nhỏ như chuồng heo nhưng đổi lại sống yên tâm, có chuyện gì xảy ra cũng có tiền chống đỡ. Càng lớn tuổi, tài chính càng phải vững chắc", nghệ sĩ gạo cội cho hay.

Hiện, Tiểu Bảo Quốc hài lòng với những gì đang có. Với ông, cuộc sống "không nợ nần, mỗi tháng dư chút ít" đã là hạnh phúc ngoài mong đợi.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trong phim "Bóng ma nhà hát"