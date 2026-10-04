BLACKPINK là nghệ sĩ Kpop tiếp theo vắng mặt tại GRAMMY

Làn sóng phản ứng với GRAMMY đang tiếp tục lan rộng trong giới Kpop. Sau BTS và Stray Kids, BLACKPINK nhiều khả năng cũng không tham gia gửi sản phẩm tranh cử tại mùa giải GRAMMY năm nay. Nếu diễn ra, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu cùng thể hiện quan điểm phản đối một thay đổi trong hệ thống hạng mục của giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Tâm điểm của tranh luận là quyết định thành lập hạng mục Best Asian Pop Music Performance, dành riêng cho các sản phẩm âm nhạc đến từ khu vực châu Á. Recording Academy từng công bố kế hoạch này từ tháng 6, với định hướng phân loại riêng âm nhạc của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và những thị trường châu Á khác.

Tuy nhiên, việc chia một nhóm nghệ sĩ theo yếu tố địa lý và nguồn gốc âm nhạc đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận nghệ sĩ và người hâm mộ Kpop cho rằng âm nhạc nên được đánh giá dựa trên chất lượng và thành tựu của tác phẩm thay vì bị phân loại trước bởi quốc gia hay khu vực mà nghệ sĩ xuất thân.

BLACKPINK và bài toán khó từ album DEADLINE

Trường hợp của BLACKPINK càng khiến tranh luận trở nên đáng chú ý. Nhóm phát hành album DEADLINE vào tháng 2, gồm tổng cộng 5 ca khúc. Trong đó, 4 ca khúc được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, chỉ có JUMP sử dụng tiếng Hàn.

Theo quy định được đề cập trong kế hoạch của GRAMMY, việc một nghệ sĩ đến từ châu Á không đồng nghĩa mọi sản phẩm của họ đều có thể được gửi vào hạng mục Asian Pop. Những ca khúc có phần lời chủ yếu bằng tiếng Anh sẽ không thuộc phạm vi của hạng mục này.

Trong khi đó, JUMP đã được gửi tranh cử từ năm trước, đồng nghĩa ca khúc không thể tiếp tục được gửi lại trong mùa giải hiện tại. Điều này khiến BLACKPINK rơi vào tình huống không có sản phẩm phù hợp để tham gia hạng mục mới, dù DEADLINE là dự án âm nhạc đáng chú ý của nhóm trong năm.

Khả năng BLACKPINK không gửi sản phẩm dự GRAMMY vì thế không đơn thuần xuất phát từ việc nhóm thiếu ca khúc phù hợp. Nó còn được đặt trong bối cảnh rộng hơn, khi nhiều nghệ sĩ Kpop đang phản đối cách GRAMMY thiết kế hạng mục dành riêng cho âm nhạc châu Á.

Trước BLACKPINK và Stray Kids, BTS đã công khai phản đối kế hoạch này.

Nhóm cho rằng âm nhạc không nên bị giới hạn bởi ranh giới địa lý hay ngôn ngữ, mà cần được lắng nghe và đón nhận trước hết với tư cách là âm nhạc. Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi BTS là một trong những nghệ sĩ Kpop có ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường Mỹ và từng nhiều lần xuất hiện tại GRAMMY.

Trước phản ứng từ cộng đồng Kpop, Recording Academy từng có động thái điều chỉnh. Tháng 8, tổ chức này cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch thành lập hạng mục Asian Pop.

Tuy nhiên, đến ngày 1/10, Recording Academy tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai hạng mục này. Theo tổ chức, sau quá trình trao đổi với những người đứng đầu và đại diện cộng đồng âm nhạc châu Á, ý kiến ủng hộ việc thành lập hạng mục mới chiếm ưu thế. Vì vậy, GRAMMY quyết định giữ nguyên kế hoạch thay vì sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Quyết định này lập tức kéo theo phản ứng tiếp theo từ các nghệ sĩ Kpop. Chỉ một ngày sau thông báo của Recording Academy, Stray Kids tuyên bố không gửi sản phẩm tranh cử GRAMMY năm nay.

Đây là động thái đáng chú ý bởi Stray Kids đang sở hữu thành tích nổi bật tại thị trường Mỹ. Nhóm đã có 9 lần đứng đầu Billboard 200, qua đó trở thành một trong những đại diện Kpop đạt được thành tích đáng kể trên bảng xếp hạng album của Mỹ.

BBC nhận định việc một nhóm nhạc có thành tích như Stray Kids không tham gia gửi sản phẩm có thể ảnh hưởng đến vị thế của Grammy, đặc biệt trong bối cảnh Kpop đã trở thành một phần quan trọng của thị trường âm nhạc toàn cầu.

Nếu BLACKPINK tiếp tục không gửi sản phẩm, làn sóng phản đối sẽ càng trở nên đáng chú ý. Bởi cả BTS, Stray Kids và BLACKPINK đều thuộc nhóm nghệ sĩ Kpop có mức độ nhận diện quốc tế cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

GRAMMY đứng trước tranh luận về cách định danh Kpop

Tranh luận hiện tại không chỉ xoay quanh một hạng mục giải thưởng. Nó đặt ra câu hỏi rộng hơn về cách các tổ chức âm nhạc quốc tế định danh Kpop và âm nhạc châu Á trong bối cảnh ranh giới giữa các thị trường ngày càng bị xóa nhòa.

Kpop hiện không còn chỉ là dòng nhạc hoạt động trong phạm vi Hàn Quốc. Các nhóm nhạc hàng đầu thường phát hành sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ, hợp tác với nghệ sĩ quốc tế và hướng tới khán giả toàn cầu. Không ít ca khúc được sáng tác, sản xuất và quảng bá với thị trường Mỹ, châu Âu hoặc các khu vực khác ngay từ đầu.

Trong trường hợp của BLACKPINK, DEADLINE là ví dụ rõ ràng cho sự giao thoa này: phần lớn ca khúc trong album sử dụng tiếng Anh, nhưng sản phẩm vẫn được tạo ra bởi một nhóm nhạc Kpop và nằm trong hệ sinh thái âm nhạc Hàn Quốc.

Chính sự giao thoa đó khiến việc xác định thế nào là "Asian Pop" trở thành vấn đề gây tranh luận.

Việc GRAMMY quyết định giữ nguyên hạng mục mới có thể giúp các nghệ sĩ châu Á có thêm một không gian cạnh tranh riêng. Tuy nhiên, những động thái từ BTS và Stray Kids cho thấy một bộ phận nghệ sĩ lại quan tâm đến việc âm nhạc của họ được nhìn nhận trong một sân chơi chung, thay vì được phân loại riêng theo nguồn gốc địa lý.

Trong bối cảnh đó, việc BLACKPINK có khả năng không gửi sản phẩm tranh cử càng khiến mùa GRAMMY năm nay trở nên đáng chú ý. Câu chuyện không chỉ nằm ở việc ai sẽ xuất hiện hay vắng mặt tại lễ trao giải, mà còn phản ánh cuộc tranh luận lớn hơn về vị trí của Kpop trong hệ thống giải thưởng âm nhạc quốc tế.