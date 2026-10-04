'Trớ trêu': BLACKPINK bị loại khỏi chính hạng mục BTS, Stray Kids tẩy chay tại 'Grammy'

Hạng mục "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" mới được Grammy bổ sung đang thu hút sự chú ý trước thềm lễ trao giải lần thứ 69. Trong đó, BTS và Stray Kids không gửi sản phẩm tham gia, còn BLACKPINK không có tác phẩm nào đáp ứng được các tiêu chí hợp lệ của hạng mục này.

Vào ngày 1/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Hoa Kỳ (Recording Academy) đã công bố một hạng mục mới cho "Lễ trao giải Grammy năm 2027". Hạng mục này dành cho dòng nhạc đại chúng đương đại từ các thị trường châu Á, bao gồm K-pop, J-pop và C-pop. Theo quy định chính thức, các tác phẩm âm nhạc tham gia tranh giải phải có sự hiện diện đáng kể của một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á. Các ca khúc được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện tham gia. Thời gian xét duyệt cho lễ trao giải Grammy lần thứ 69 kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến ngày 28/8/2026.

Trước đó, vào ngày 29/7, BTS đã thông báo rằng nhóm sẽ không gửi sản phẩm âm nhạc tham dự lễ trao giải Grammy năm nay. Cả bảy thành viên đều chia sẻ thông điệp trên trang mạng xã hội cá nhân, bày tỏ mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu mến vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân chia bởi yếu tố khu vực hay ngôn ngữ.

Stray Kids cũng không gửi sản phẩm âm nhạc tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 69. Công ty quản lý của nhóm, JYP Entertainment, xác nhận rằng không có sản phẩm nào được gửi đi nhưng không tiết lộ lý do cụ thể.

Sự chú ý sau đó đổ dồn vào việc những nghệ sĩ K-pop tên tuổi nào có thể đủ điều kiện tham gia tranh giải "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" lần đầu tiên được tổ chức. BLACKPINK là một trong những cái tên được nhắc đến, tuy nhiên các sản phẩm âm nhạc gần đây của nhóm lại không đáp ứng được các yêu cầu của hạng mục này.

BLACKPINK đã phát hành mini-album thứ ba mang tên DEADLINE vào ngày 27/2/2026. Album gồm 5 ca khúc: JUMP, GO, Me and my, Champion và Fxxxboy. Ca khúc JUMP được phát hành dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số vào ngày 11/7/2025, tức là trước khi thời hạn xét duyệt bắt đầu và đã được gửi hồ sơ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 68. Bốn ca khúc còn lại trong album DEADLINE được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, do đó không đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ của hạng mục mới này.

Các sản phẩm solo của các thành viên cũng dường như không đủ điều kiện tham gia. Ví dụ, JENNIE đã phát hành EP kỹ thuật số Fallen Angel vào ngày 28/8/2026, ngày cuối cùng của thời hạn xét duyệt và các ca khúc trong đó đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Với việc BTS và Stray Kids không gửi sản phẩm âm nhạc, còn BLACKPINK không có sản phẩm phát hành chung nào đủ điều kiện, danh sách ứng viên cho giải thưởng "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" (Best Asian Pop Music Performance) lần đầu tiên đang dần hình thành mà thiếu vắng nhiều tên tuổi nổi bật nhất của làng nhạc K-pop.

Bản thân hạng mục mới này cũng đã dấy lên những tranh luận về việc liệu âm nhạc có nên được phân loại dựa trên khu vực địa lý hay ngôn ngữ hay không. Ông Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia (Recording Academy), cho biết tổ chức này đã dành nhiều tuần trao đổi với các nhân vật chủ chốt trong cộng đồng âm nhạc châu Á và nhận thấy rằng sự ủng hộ đối với việc duy trì hạng mục này chiếm ưu thế hơn so với các ý kiến ​​phản đối. Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2027.