Cuộc gọi cuối khiến Trịnh Thăng Bình xúc động

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 bước vào chặng quyết định với cuộc cạnh tranh giữa hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn.

Các tiết mục Bầu trời mới, Trốn tìm, Em tôi, Cơm nhà, 60 năm cuộc đời, Tóc ngắn khai thác câu chuyện về lựa chọn, gia đình, mất mát và những định kiến trong cuộc sống.

Chuyện gia đình lấy nước mắt

Mở đầu chung kết, Toki Thành Thỏ và 14 Casper bất ngờ trở lại sau thời gian rời chương trình. Toki Thành Thỏ lựa chọn Nhà Lẫy Lừng của thủ lĩnh Huỳnh Lập, còn 14 Casper về Nhà Lục Lạc với mong muốn thử sức ở những tiết mục mang yếu tố dân gian, truyền thống.

Chung kết mang chủ đề Và từ đó, với 24 nghệ sĩ chia thành hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn, tranh tài qua ba vòng Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến. Kết quả các vòng đấu cùng điểm hỏa lực cá nhân và bình chọn của khán giả được dùng để xác định 17 thành viên gia tộc Anh tài toàn năng.

Ở vòng Tiên Phong, sân khấu dành cho các thủ lĩnh. OSAD và Huỳnh Lập đại diện Khải Hoàn với Trốn tìm. Thanh Duy và Mew Amazing của Kỳ Tích trình diễn Bầu trời mới.

Trốn tìm được xây dựng theo concept thám tử, kể hành trình hai nhân vật cùng truy tìm một cô gái. Huỳnh Lập cho biết nhóm từng cân nhắc nhiều phương án trước khi lựa chọn câu chuyện này.

Với OSAD, đây là một trong những sân khấu cuối của hành trình nên thay vì đặt nặng tâm thế thi đấu, anh muốn tận hưởng cơ hội biểu diễn cùng những người đã đồng hành suốt chương trình.

Bầu trời mới khai thác những ngã rẽ và lựa chọn của một con người. Thanh Duy và Mew Amazing đặt nhân vật chính vào hai vũ trụ song song. Ở một nơi anh lựa chọn trở thành nghệ sĩ, trong thế giới còn lại anh là nhân viên văn phòng.

Cả hai phiên bản đều trải qua những thuận lợi, thất bại và có lúc tự hỏi quyết định trong quá khứ có đúng hay không.

Kỳ Tích thắng vòng Tiên Phong với 2.720 điểm, trong khi Khải Hoàn nhận 2.260 điểm, qua đó giành hai vị trí đầu tiên trong Gia tộc Anh tài toàn năng.

Sang vòng Tiến Công, trận khoe giọng hát đưa hai liên minh đến những câu chuyện nhiều cảm xúc hơn. Kỳ Tích lựa chọn Em tôi với đội hình Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng.

Ý tưởng được hình thành từ đề xuất xây dựng hình tượng người lính của Hoàng Tôn và liên tưởng giữa ca từ bài hát với câu chuyện thiên tai, bão lũ.

Tiết mục bắt đầu từ hình ảnh những người lính đang làm nhiệm vụ và bất ngờ nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ.

Theo Cheng, ý tưởng được hình thành từ đề xuất xây dựng hình tượng người lính của Hoàng Tôn và liên tưởng giữa ca từ bài hát với câu chuyện thiên tai, bão lũ. 14 Casper đảm nhận viết toàn bộ phần lời cho các X-part, trong khi các thành viên liên tục điều chỉnh ý tưởng để hoàn thiện tiết mục.

Đối đầu Em tôi, Khải Hoàn mang đến Cơm nhà với It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG. Thay vì xây dựng một câu chuyện xa lạ, nhóm lựa chọn hình ảnh mâm cơm và người mẹ để kết nối những ký ức riêng của từng thành viên.

Thơm Da LAB kể mẹ anh từng rời quê lên Hà Nội mưu sinh khi còn trẻ, vì thế không có nhiều cơ hội ăn những bữa cơm do bà ngoại nấu. Khi cuộc sống tốt hơn, bà đã không còn. Nam ca sĩ từ đó nhắn nhủ những người vẫn còn mẹ hãy dành thời gian trở về ăn một bữa cơm nhà.

Thái VG nhìn lại tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, anh chứng kiến mẹ một mình chăm sóc ba người con sau khi cha rời đi. Khi có gia đình riêng, nam rapper mong muốn luôn hiện diện bên các con và dành cho con tình yêu mà anh từng thiếu khi còn nhỏ.

NSƯT Lê Thiện góp phần làm nên thành công cho tiết mục của nhóm Đông Hùng.

Đông Hùng xúc động khi nhớ những lần cãi lời mẹ. Từ trải nghiệm của mình, Đông Hùng nhắn nhủ mọi người trân trọng thời gian còn cha mẹ và nhìn nhận rằng “họ cũng mới lần đầu làm bố làm mẹ”.

NSƯT Lê Thiện bất ngờ xuất hiện trong tiết mục, gửi lời nhắn về sự trở về của những người con với gia đình. Kết quả, Cơm nhà nhận 1.540 điểm, chỉ hơn Em tôi 10 điểm, giúp Khải Hoàn thắng trận đấu về giọng hát.

Trịnh Thăng Bình tiết lộ bất ngờ

Ở trận trình diễn, Kỳ Tích làm mới 60 năm cuộc đời của cố nhạc sĩ Y Vân. Tiết mục được chia thành ba phần tương ứng với ba cột mốc 20, 40 và 60 tuổi.

Nếu tuổi 20 là những chàng trai nổi loạn, tuổi 40 đại diện cho thời điểm con người đã có những thành tựu nhất định, tuổi 60 được tái hiện bằng màn cắt bánh sinh nhật, khi các nhân vật cùng nhìn lại hành trình đã qua.

Mew Amazing cho biết khi còn trẻ, anh thường cảm nhận 60 năm cuộc đời đơn thuần là ca khúc sôi động. Nhưng khi các thành viên dần tiến đến tuổi trung niên, bài hát gợi nhiều suy nghĩ hơn về sự hữu hạn của đời người và cách sống có ý nghĩa.

Hà An Huy trong 60 năm cuộc đời.

Với Trịnh Thăng Bình, tiết mục gợi lại ký ức về người dì từng ủng hộ anh theo đuổi âm nhạc. Khi quyết định bước vào con đường nghệ thuật, người đầu tiên anh tâm sự không phải mẹ mà là dì. Dì của nam ca sĩ sau đó giúp thuyết phục chị gái cho Trịnh Thăng theo đuổi đam mê và luôn dõi theo những sản phẩm của cháu.

Nam ca sĩ đặc biệt nhớ cuộc gọi cuối cùng trước khi dì qua đời. “Nếu không còn trên đời, má Tư vẫn sẽ luôn ủng hộ và phù hộ cho con trên con đường này”, Trịnh Thăng Bình nhớ lại lời dì.

Ở phía đối diện, Khải Hoàn chọn Tóc ngắn, xây dựng sân khấu lấy cảm hứng từ những người phụ nữ Việt Nam. OSAD cho biết nhóm muốn nói về sự tự tin, quyền được là chính mình. Huỳnh Lập liên hệ đến những định kiến giới trong cách ăn mặc, để tóc và thể hiện bản thân.

OSAD trên sân khấu chung kết.

Không gian một khu chợ Việt Nam với sạp hàng, giỏ nhựa và những bộ trang phục rực rỡ trở thành điểm nhấn của tiết mục. Huỳnh Lập cho biết hình ảnh bắt nguồn từ những người phụ nữ ngoài chợ thường dành phần lớn thời gian cho gia đình, chồng con và công việc, đôi khi không còn thời gian chăm chút bản thân.

Tóc ngắn nhận 1.680 điểm, vượt 60 năm cuộc đời với 1.370 điểm. Sau hai vòng đầu chung kết, Khải Hoàn giành bốn vị trí trong gia tộc Anh tài toàn năng, Kỳ Tích có hai vị trí. Cuộc cạnh tranh cho những suất còn lại tiếp tục ở phần sau của chung kết.