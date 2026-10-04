Phương Mỹ Chi với dàn khách mời hùng hậu, đưa âm nhạc đậm nét văn hoá Việt đến với khán giả gen Z

Nhạc hội Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi không chỉ đầu tư về mặt hình ảnh sân khấu và âm thanh, mà còn mang đến những tiết mục hoành tráng.

Qua đó, nữ ca sĩ 'toả sáng' với chất liệu văn hoá Việt quen thuộc, làm chủ sân khấu và kết hợp cực kỳ ăn ý bên dàn nghệ sĩ đình đám.

NSƯT Đại Nghĩa bất ngờ xuất hiện và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình, kết nối các tiết mục và dẫn dắt mạch cảm xúc của nhạc hội. Sự góp mặt của nghệ sĩ Đại Nghĩa làm cho không khí của nhạc hội càng thêm cảm xúc sâu lắng.

Phương Mỹ Chi xuất hiện với "visual" trưởng thành, mở màn nhạc hội bằng phần intro bùng nổ, tạo không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

Giọng ca gen Z mang đến tiết mục Gối gấm trở lại sân khấu Dân chơi dân ca, theo cách ấn tượng với phần trình diễn sân khấu thu hút và cũng bắt đầu hành trình âm nhạc mà cô dày công chuẩn bị.

Kay Trần xuất hiện với Ưng cái bụng, mang đến phần rap mới và màn đối đáp tình tứ cùng Phương Mỹ Chi. Không gian núi rừng Tây Nguyên, hình ảnh lao động và âm thanh của các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên hiện lên sống động tại sân khấu.

Bên cạnh đó, Kay Trần khuấy động sân khấu với tiết mục solo U mê em. Với màn góp mặt tại nhạc hội của Phương Mỹ Chi, khán giả hy vọng trong tương lai, hai nghệ sĩ này sẽ lại có sản phẩm chung.

Tiếp nối chương trình, Phương Mỹ Chi diện trang phục dân tộc Thái, đội khăn piêu, kết hợp múa sạp trong tiết mục Chọn mặt gửi vàng được đầu tư với quy mô hoành tráng, tái hiện mùa lễ hội của đồng bào dân tộc Thái.

Kế đến, Phương Mỹ Chi khuấy động sân khấu với bản phối mới của Đẩy xe bò và Vũ trụ có anh. Cô mang đến hình ảnh trưởng thành và cá tính.

Tiết mục tại được nhiều cảm xúc cho khán giả chính là màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi với danh ca Hương Lan, nghệ sĩ Quang Lê. Họ là ba nghệ sĩ thuộc ba thế hệ, hoà giọng trong ca khúc Bài ca đất phương Nam.

Khán giả được nữ ca sĩ "chiêu đãi" tiết mục Thử lòng quân tử một cách mãn nhãn, mãn tai. Khán giả đã hoà giọng trong đoạn xoan cổ làm bầu không khí càng thêm sôi động.

NSƯT Trinh Trinh bất ngờ xuất hiện trong tiết mục Liễu yếu đào tơ của Phương Mỹ Chi và Shiki. Tiết mục lấy cảm hứng từ loại hình văn hoá cải lương tuồng cổ.

Phương Mỹ Chi và ê kíp mời đoàn Hò Bã Trạo Long Minh Ban - Phường Phan Thiết trong tiết mục Dắt anh chơi hội. Tiết mục được đầu tư hoành tráng, lấy cảm hứng từ Lễ Nghinh Ông.

Diễn viên Bảo Định xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi tái hiện lại đám cưới "triệu view" hoàng tráng tại sân khấu nhạc hội Dân chơi dân ca. Bên cạnh đó, khoảnh khắc cả hai ngại ngùng, e thẹn khi cả sân khấu hô vang hôn nhau được netizen chia sẻ rầm rộ.

Không để khán giả "ngồi yên", Phương Mỹ Chi công bố nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2 tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 07/11/2026.

Ca sĩ Phương Thanh là "secret" tiếp theo của nhạc hội Dân chơi dân ca. Phương Thanh và Phương Mỹ Chi mang đến một sân khấu bùng nổ với thể loại rock trong tiết mục Xây xẩm và Rock hạt gạo.

Đêm nhạc không chỉ khẳng định một Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, mà còn cho thấy sự bứt phá ra khỏi "vùng an toàn". Giọng ca gen Z dùng chất liệu văn hoá Việt không phải để "tô điểm". Cô dùng sự sáng tạo đó để kết nối thế hệ Z đến với không gian âm nhạc đậm sắc màu Việt.