Taylor Swift lập thành tích hiếm có tại Anh

Taylor Swift tiếp tục chứng minh sức hút trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc Patient Zero chính thức đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Official Singles Chart của Anh. Đây là sản phẩm nằm trong phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl (The Encore), được phát hành trên các nền tảng kỹ thuật số vào ngày 25/9.

Với thành tích mới, Taylor Swift có đĩa đơn quán quân thứ ba tại Anh trong năm 2026, sau Opalite và I Knew It, I Knew You - ca khúc thuộc nhạc phim Toy Story 5. Đáng chú ý, hai ca khúc khác trong phiên bản mở rộng là Cleveland! và Babylon cũng lần lượt ra mắt ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Kết quả này cho thấy sức tiêu thụ đáng kể của những sản phẩm mới từ Taylor Swift, ngay cả khi chúng được phát hành dưới hình thức phiên bản bổ sung cho một album đã ra mắt trước đó.

Không chỉ thành công ở bảng xếp hạng đĩa đơn, The Life of a Showgirl cũng trở lại vị trí số 1 trên Official Albums Chart. Album hoàn thành tuần thứ năm không liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh, sau khi từng duy trì vị trí này trong bốn tuần kể từ thời điểm phát hành ban đầu vào tháng 10/2025.

Đây cũng là album phòng thu thứ 14 trong sự nghiệp Taylor Swift đạt vị trí quán quân tại thị trường Anh. Trước đó, dự án đã tạo ra hai đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng là The Fate of Ophelia và Opalite.

Phiên bản The Encore được xem là động lực quan trọng giúp album trở lại đường đua. Sản phẩm bổ sung bốn ca khúc chưa từng được công bố trước đó, gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon. Việc phát hành thêm những ca khúc mới đã tạo ra sức chú ý trở lại đối với dự án, đồng thời giúp Taylor Swift tiếp tục hiện diện ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

Tại Mỹ, The Life of a Showgirl cũng ghi nhận thành tích thương mại đáng chú ý khi đạt 4,002 triệu đơn vị tương đương album trong tuần đầu tiên, theo dữ liệu của Luminate. Đây là mức ra mắt cao nhất trong lịch sử theo thống kê được đề cập, trước khi album tiếp tục đứng đầu Billboard 200.

Bên cạnh thành tích âm nhạc, chiến dịch quảng bá cho Patient Zero còn nhận được sự quan tâm khi MV chính thức của ca khúc được trình chiếu tại lễ trao giải VMAs 2026. Tại sự kiện, Taylor Swift cũng giành giải thưởng đầu tiên ở hạng mục Chỉ đạo nghệ thuật.

Việc một album đã phát hành từ năm 2025 tiếp tục tạo ra những ca khúc quán quân trong năm 2026, đồng thời trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng album, cho thấy sức sống kéo dài của The Life of a Showgirl. Với Taylor Swift, thành tích này không chỉ bổ sung những cột mốc mới vào sự nghiệp mà còn phản ánh khả năng duy trì sức hút của nữ ca sĩ thông qua các chiến lược phát hành âm nhạc nối tiếp.