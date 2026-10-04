Áp lực của Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' sau cú hích 700 tỷ đồng

Thời gian qua, Nguyễn Hùng là cái tên nhận được nhiều chú ý ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc. Nhờ vai Hải trong Mưa đỏ, tên tuổi anh bất ngờ vụt sáng. Bên cạnh đó, hai ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn đưa anh vượt nhiều gương mặt để giành nhiều giải thưởng danh giá.

Từ đó, cuộc sống của Nguyễn Hùng rẽ sang hướng khác hoàn toàn so với trước. Giọng ca sinh năm 1999 ví mình như “bước sang một trang mới của cuộc đời”. Nguyễn Hùng thừa nhận đôi lúc cũng hơi mệt nhưng anh vui vì được hát, cống hiến và thầm cố gắng không ngừng để đáp lại tình cảm của khán giả.

Nguyễn Hùng nổi tiếng sau phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Sau những thành công đó, Nguyễn Hùng lần đầu có vai chính điện ảnh đầu tay trong phim Bò sữa bay. Nam diễn viên thú nhận từng áp lực, không dám nhận vai khi được mời tham gia. Từ lúc nghe đạo diễn kể về ý tưởng phim, anh rất sợ mình không thể “tải” được các cảnh hành động, đồng thời lo lắng tập nói giọng Bắc không chuẩn.

“Điều khiến tôi lo lắng và áp lực nhất là không biết bản thân có đủ khả năng đảm nhận vai trò trung tâm của một bộ phim điện ảnh. Tôi cố tình để vai này sang cho một số nam diễn viên khác. Sau đó nhận tin họ đều có vai, trong khi đó mình là vai chính. Tôi từng suy sụp nhưng sau khi được đạo diễn thuyết phục thì đã quyết định nhận vai”, Nguyễn Hùng chia sẻ.

Trong phim, Nguyễn Hùng có nhiều cảnh đóng cặp cùng Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Ngọc Xuân. Nói về Tiểu Vy, anh ấn tượng với khả năng diễn xuất và sự tập trung của nàng hậu. Lần hợp tác giúp anh có thêm thiện cảm với Tiểu Vy vì sự lễ phép, hiền lành và hòa đồng.

Nguyễn Hùng áp lực khi lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh.

Bò sữa bay là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công của các dự án phim ngắn Tàn sữa, Đàn cá gỗ.

Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, phim kể câu chuyện về nhóm công nhân tìm cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt, từ đó dẫn đến những lựa chọn làm thay đổi cuộc đời mỗi người.

Nói thêm về dự án, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết sau khi phim ngắn Đàn cá gỗ tạo được tiếng vang nhất định, anh nhận được khá nhiều lời mời làm phim dài đầu tay. Qua nhiều đắn đo, anh lựa chọn làm dự án có ý nghĩa với bản thân và quê hương, kể câu chuyện hướng về mảnh đất Mộc Châu, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Nhà làm phim Gen Z tâm sự: “Thập niên 1990, nông trường Mộc Châu xảy ra nhiều chuyện. Kịch bản của phim lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, nhưng tôi muốn kể những chuyện có thật ấy bằng màu sắc viễn tưởng. Bài toán khó với tôi là làm sao cân bằng được hai yếu tố đó.

Tôi tham khảo rất nhiều cô chú công nhân thời kỳ đó, để chọn lọc chi tiết hay cho phim. Khi làm khán giả, tôi mang tâm lý cất công đến rạp chiếu cần phải tìm thấy trải nghiệm không thể có ở bên ngoài. Tôi muốn mang những trải nghiệm đó đến với khán giả”.

Ngoài Nguyễn Hùng, Bò sữa bay quy tụ dàn diễn viên Tú Oanh, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh... Phim dự kiến ra rạp từ ngày 6/11.