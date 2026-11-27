Ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Nhóm Ký ức CHDC Đức, Ủy viên Hội Hữu nghị Việt-Đức. (Ảnh: Yến Vi)

Những ngày tuổi trẻ nơi xứ người

Với ông Nguyễn Sơn Minh nước Đức lưu giữ một phần thanh xuân không thể nào quên. Đó là những năm tháng đầu đời lập nghiệp, những bài học về lao động, kỷ luật và cả tình cảm chân thành mà người dân nước bạn dành cho những thanh niên Việt Nam xa quê.

Năm 1981, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Nguyễn Sơn Minh được Nhà nước cử sang CHDC Đức theo chương trình hợp tác lao động, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Đoàn của ông khi ấy có khoảng 30 người, phần lớn chưa được đào tạo nghề bài bản. Mang theo sức trẻ và khát vọng cống hiến, những thanh niên Việt Nam bắt đầu cuộc sống nơi đất khách bằng những ngày vừa học nghề, vừa lao động tại nhà máy.

Trong hành trang của họ là niềm hy vọng giản dị: Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được hôm nay sẽ trở thành vốn quý để mai này trở về góp sức xây dựng quê hương.

Những ngày đầu ở Đức, ông Nguyễn Sơn Minh làm quen với chiếc máy phay trong xưởng sản xuất dụng cụ cắt gọt. Ngoài giờ làm, ông còn tranh thủ hái lê, hái táo để kiếm thêm thu nhập, từng bước thích nghi với cuộc sống xa nhà.

Giữa bao bỡ ngỡ, nhà máy dần trở thành trường học đầu tiên của ông trên đất Đức. Tại đây, chàng thanh niên Việt Nam học cách làm chủ máy móc, rèn luyện tính kiên trì và tiếp xúc với tác phong lao động của người bản xứ. Sự nghiêm túc, kỷ luật cùng thái độ thẳng thắn trong công việc của người Đức đã để lại những dấu ấn sâu đậm, trở thành bài học ông mang theo trong suốt chặng đường sau này.

Song, bên cạnh những bài học nghề nghiệp, điều khiến ông Nguyễn Sơn Minh nhớ mãi chính là sự chân thành và tình cảm mà người dân Đức dành cho những thanh niên Việt Nam được họ nhận xét là “chăm chỉ và hiền lành”.

“Khi ấy, Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng người dân Đức luôn dành cho người Việt Nam sự quan tâm và giúp đỡ chân thành”, ông Nguyễn Sơn Minh xúc động nhớ lại.

Theo lời ông kể, nhiều đồng nghiệp Việt Nam khi ấy có bố mẹ nuôi người Đức. Bản thân ông cũng may mắn được đón nhận tình cảm từ một gia đình như thế. Mỗi lần đến thăm, ông được bố mẹ nuôi chuẩn bị những món ăn truyền thống. Đến lúc trở về ký túc xá, họ còn gửi thêm những hũ dưa muối để ông dành ăn trong những ngày sau đó.

Những món quà giản dị ấy chứa đựng sự quan tâm của những con người vốn xa lạ, nhưng đã đối đãi với ông bằng tình cảm gia đình. Giữa những năm tháng còn nhiều thiếu thốn, sự đùm bọc ấy trở thành nguồn động viên ấm áp, giúp người thanh niên Việt Nam vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Theo thời gian, nước Đức dần trở thành một miền ký ức thân thuộc, gắn với những con người đã để lại trong ông niềm tin về lòng tốt và tình hữu nghị vượt qua khoảng cách quốc gia, dân tộc.

Nhận lại để cho đi

Ông Nguyễn Sơn Minh cùng các thành viên Nhóm Ký ức DDR tham gia chương trình “Áo ấm cho em” do nhóm thiện nguyện Vì trẻ em tổ chức, dành tặng học sinh dân tộc thiểu số tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tháng 1/2026. (Ảnh: NVCC)

Những tình cảm nhận được trong thời gian sống tại Đức đã góp phần nuôi dưỡng trong ông Nguyễn Sơn Minh mong muốn sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trở về quê hương, ông tiếp tục mang theo tinh thần ấy trong các hoạt động vì cộng đồng, như một cách trao đi những nghĩa tình từng được đón nhận.

Năm 2005, trước những thách thức trong công tác an sinh xã hội, ông bắt đầu tham gia các chương trình phát triển cộng đồng, tập trung vào lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và ma túy. Quá trình tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau giúp ông nhận ra rằng, phía sau mỗi vấn đề xã hội là những con người có câu chuyện riêng, cần được thấu hiểu, hỗ trợ và trao cơ hội thay đổi cuộc sống.

Trên hành trình ấy, năm 2007, ông tham gia một khóa đào tạo tại Campuchia với sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được tiếp tục trở thành hành trang để ông tìm kiếm các phương thức hỗ trợ cộng đồng thiết thực hơn.

Từ năm 2010, ông gắn bó với nhóm thiện nguyện “Vì trẻ em”, tham gia đỡ đầu và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong số những cuộc gặp gỡ để lại nhiều trăn trở, ông đặc biệt nhớ đến Thào A Bua, một cậu bé người Mông ở Trạm Tấu, Yên Bái.

Sớm mất cha, mẹ rời đi, ba anh em Bua phải nương tựa vào người chú có hoàn cảnh nghèo khó. Thấu hiểu những thiệt thòi của cậu bé, ông Nguyễn Sơn Minh đã nhận Bua làm con nuôi, đồng hành và hỗ trợ em trên con đường học tập.

Điều khiến ông nhớ mãi là dù trải qua nhiều mất mát, Bua vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ. Chính hình ảnh ấy tiếp thêm cho ông niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thương, rằng một bàn tay nâng đỡ đúng lúc có thể giúp những đứa trẻ kém may mắn tìm thấy hy vọng và cơ hội hướng tới tương lai.

Với ông Nguyễn Sơn Minh, hành trình thiện nguyện vì thế mang ý nghĩa sâu xa hơn sự hỗ trợ vật chất. Đó còn là cách vun đắp niềm tin giữa con người với con người, để những tình cảm từng sưởi ấm mình trong quá khứ tiếp tục được trao gửi đến những cuộc đời khác.

Sợi dây tìm về cội nguồn

Bà Hâi Fiebig (Đức) gặp lại cha tại Việt Nam sau 40 năm xa cách. (Ảnh: NVCC)

Dẫu đã rời nước Đức nhiều năm, ông Nguyễn Sơn Minh vẫn luôn dành một phần tình cảm đặc biệt cho vùng đất từng gắn bó với tuổi trẻ. Từ nỗi nhớ ấy, ông ấp ủ mong muốn kết nối những người Việt Nam đã từng học tập, lao động và sinh sống tại CHDC Đức, để những ký ức chung có cơ hội được kể lại và gìn giữ.

Năm 2021, ông thành lập cộng đồng Ký ức DDR (Ký ức CHDC Đức) trên nền tảng Facebook. Từ những bài đăng và cuộc trò chuyện ban đầu, diễn đàn dần trở thành điểm hẹn của những người từng có chung một miền thanh xuân nơi xứ người.

Cộng đồng quy tụ những cựu lao động, học viên học nghề, sinh viên, giảng viên cùng những người dành tình cảm đặc biệt cho nước Đức. Theo ông Nguyễn Sơn Minh, nhóm hiện có gần 21.000 thành viên, trong đó khoảng một phần ba đang sinh sống tại Đức.

Sau hàng chục năm xa cách, nhiều người từng chuyển nơi ở, thay đổi công việc hoặc mất liên lạc với bạn bè cũ nay có cơ hội tìm lại nhau. Đôi khi, chỉ một bức ảnh đã ngả màu thời gian, một cái tên hay vài dòng hồi ức cũng đủ trở thành manh mối để những người từng chung xưởng máy, mái trường nhận ra nhau sau nhiều thập kỷ.

Từ không gian chia sẻ kỷ niệm, Ký ức DDR dần đảm nhận thêm một vai trò đặc biệt: kết nối những gia đình có người thân thất lạc.

Theo ông Nguyễn Sơn Minh, riêng trong năm 2026, cộng đồng đã hỗ trợ kết nối tám trường hợp, trong đó có những người con đang sinh sống tại Đức mong mỏi tìm lại cha ruột ở Việt Nam. Mỗi hành trình tìm kiếm mang một hoàn cảnh riêng, có cuộc đoàn tụ đến sớm, song cũng có những trường hợp phải trải qua nhiều năm lần tìm dấu vết.

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, ông bồi hồi nhắc lại câu chuyện hai cha con tìm được nhau sau 40 năm xa cách. Khi nhận được thông tin một người phụ nữ tại Đức đang tìm kiếm cha ruột thông qua mạng xã hội, ông đã cùng các thành viên hỗ trợ xác minh và kết nối manh mối từ nhiều tỉnh, thành phố.

Sau những nỗ lực tìm kiếm, người con gái cuối cùng cũng có thể trở về Việt Nam, gặp lại người cha đã xa cách suốt bốn thập kỷ. Cuộc đoàn tụ ấy khép lại những năm tháng mong chờ, đồng thời mở ra cơ hội để hai cha con nối lại tình thân tưởng chừng đã thất lạc theo thời gian.

Chứng kiến những câu chuyện như thế, ông Nguyễn Sơn Minh càng thấm thía ý nghĩa của câu tục ngữ “Lá rụng về cội”. Dù cuộc sống đưa mỗi người đến những phương trời khác nhau, sợi dây gắn bó với gia đình và quê hương vẫn luôn hiện hữu, thôi thúc họ tìm về nguồn cội.

Bên cạnh hoạt động kết nối cộng đồng, ông còn ấp ủ dự định tổ chức những chuyến trở lại Đức dành cho các thành viên lớn tuổi. Với nhiều người, đó có thể là cơ hội quý giá để thăm lại mái trường, xưởng máy năm xưa và gặp lại những người bạn Đức từng đồng hành trong những năm tháng thanh xuân.

Sau hơn bốn thập kỷ kể từ ngày đầu đặt chân đến CHDC Đức, những ký ức về đất nước và con người nơi đây vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Sơn Minh. Nếu tuổi trẻ đã cho ông cơ hội đón nhận tri thức, tình yêu thương và lòng nhân ái, thì những năm tháng sau này lại trở thành hành trình trao gửi và gìn giữ các giá trị ấy.

Bằng những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện được sẻ chia và cả những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ, ông cùng cộng đồng Ký ức DDR đang góp phần nối dài những sợi dây tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Đức.

Và có lẽ, chính từ những nghĩa tình bình dị được nuôi dưỡng qua năm tháng, tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục được bồi đắp, vượt qua khoảng cách địa lý, thời gian và được trao truyền cho các thế hệ mai sau.