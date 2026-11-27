Tối 26/11, tại Nhà hát À Ơi, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 chính thức khai mạc, quy tụ gần 250 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 16 đơn vị nghệ thuật đến từ 13 quốc gia trên năm châu lục.

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 26/11 đến 5/12. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Phú Quốc, với sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế: Ai Cập, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Peru, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 có sự tham gia của 4 đơn vị Việt Nam và 12 đoàn quốc tế. Ảnh: Khải Hưng

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, với khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, múa rối là phương thức giao lưu văn hóa độc đáo, kết nối con người và các dân tộc. Liên hoan không chỉ tôn vinh tài năng mà còn tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật múa rối và thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Điểm nhấn của Liên hoan là sự đa dạng về loại hình và ngôn ngữ biểu đạt, từ rối nước, rối cạn, rối dây, rối tay, rối bóng đến những thử nghiệm kết hợp âm nhạc, hình thể và công nghệ sân khấu. Mỗi đoàn mang đến một sắc thái văn hóa riêng, cho thấy khả năng tiếp nối và làm mới nghệ thuật múa rối trong đời sống đương đại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, việc đăng cai Liên hoan là cơ hội để Phú Quốc trở thành điểm gặp gỡ của các sắc màu nghệ thuật quốc tế, góp phần quảng bá du lịch, mở rộng hội nhập và giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện trước thềm Năm APEC 2027.

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Múa rối Việt Nam mở màn phần diễn thi với “Cảm xúc Long Thành”. Kết hợp rối nước và rối cạn, tác phẩm tái hiện không gian Thăng Long - Hà Nội xưa cùng vẻ đẹp văn hóa của 36 phố phường.

Các chương trình dự thi trong khuôn khổ Liên hoan diễn ra đến hết ngày 2/12; hoạt động giao lưu giữa các đoàn được tổ chức từ ngày 27/11 đến 3/12 tại sân khấu Kiss Stage. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra tối 4/12 tại Nhà hát À Ơi.