Triều đại giàu có nhưng không tránh khỏi suy vong

Nhà Tống được thành lập năm 960, khi Triệu Khuông Dận lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Kiến Long và trở thành Tống Thái Tổ. Triều đại này kéo dài đến năm 1279, trải qua hai giai đoạn Bắc Tống và Nam Tống. Dù thường xuyên đối mặt với những cuộc xung đột quân sự cùng các thế lực Liêu, Tây Hạ và Kim, nhà Tống vẫn đạt nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế, thương mại, khoa học và văn hóa.

Nông nghiệp phát triển, hoạt động buôn bán mở rộng, các đô thị ngày càng đông đúc. Những trung tâm như Biện Kinh, nay là Khai Phong, trở thành nơi tập trung thương nhân, thợ thủ công và giới trí thức. Đặc biệt, tiền giấy được sử dụng trong hoạt động thương mại, đánh dấu bước tiến quan trọng của lịch sử tiền tệ.

Về văn hóa, nhà Tống sản sinh nhiều nhân vật nổi tiếng như Bao Chửng, Tư Mã Quang, Tô Thức và Vương An Thạch. Đây là những người để lại dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực chính trị, văn học và tư tưởng.

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế không đồng nghĩa với sức mạnh quân sự tuyệt đối. Năm 1127, quân Kim chiếm kinh đô Biện Kinh, bắt giữ hai hoàng đế Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của Bắc Tống.

Hàng tượng đá thần đạo sừng sững giữa cánh đồng tại Quần thể lăng mộ Hoàng gia Bắc Tống ở Củng Nghĩa, Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: @Wikimedia Commons.

Quần thể lăng mộ hoàng đế giữa vùng đất Hà Nam

Quần thể Tống lăng nằm tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là nơi an táng bảy hoàng đế Bắc Tống, cùng Triệu Hoằng Ân, cha của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận. Do đó, khu di tích thường được gọi là quần thể tám lăng mộ của bảy hoàng đế. Trong số này, Vĩnh Xương lăng là nơi an táng Tống Thái Tổ, vị hoàng đế khai quốc.

Các lăng mộ được xây dựng theo những quy định nghiêm ngặt của hoàng gia, bao gồm khu mộ chính, đường thần đạo, tượng đá và các công trình phục vụ nghi lễ. Dọc đường dẫn vào lăng thường bố trí tượng quan văn, quan võ, linh thú và những hình tượng mang ý nghĩa bảo vệ nơi yên nghỉ của hoàng đế. Những tác phẩm điêu khắc này phản ánh kỹ thuật chế tác đá và quan niệm về quyền lực hoàng gia dưới thời Bắc Tống.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là không ít khu vực thuộc quần thể lăng mộ từng nằm giữa đất canh tác, cỏ dại và những khu dân cư. Khác với hình dung về những khu lăng tẩm nguy nga, nhiều công trình trên mặt đất đã biến mất hoặc chỉ còn dấu tích.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những biến động lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ. Sau khi Bắc Tống sụp đổ, quyền kiểm soát khu vực Hà Nam thay đổi. Những cuộc chiến tranh, sự suy giảm hoạt động tế tự và tác động của con người khiến nhiều công trình không còn được duy trì như trước.

Qua thời gian, các kiến trúc bằng gỗ bị hư hại, nhiều hạng mục xuống cấp hoặc biến mất. Hoạt động đào trộm mộ và đánh cắp hiện vật cũng gây tổn thất nghiêm trọng. Đặc biệt, các tượng đá có giá trị nghệ thuật trở thành mục tiêu của những đối tượng buôn bán cổ vật trái phép.

Cơ quan chức năng Trung Quốc từng triệt phá các vụ trộm tượng đá tại khu vực Vĩnh Xương lăng, thu hồi ba hiện vật bị đánh cắp. Sự việc cho thấy những di tích tồn tại ngoài trời phải đối mặt với nguy cơ xâm hại đáng kể nếu không được quản lý chặt chẽ.

Vì sao giới khảo cổ không tùy tiện khai quật?

Một vấn đề thường được đặt ra là tại sao các nhà khảo cổ không tiến hành khai quật toàn bộ lăng mộ để tìm hiểu những bí mật bên dưới.

Thực tế, việc khai quật lăng mộ hoàng gia không đơn giản chỉ là đào đất và thu thập cổ vật. Những di tích có niên đại hàng nghìn năm thường chứa các vật liệu dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đồ gỗ, vải vóc, tranh trang trí và những chất liệu hữu cơ có thể nhanh chóng xuống cấp nếu điều kiện bảo quản thay đổi đột ngột.

Bên cạnh đó, khai quật là hoạt động không thể đảo ngược hoàn toàn. Khi cấu trúc địa tầng bị phá vỡ, nhiều thông tin khảo cổ có nguy cơ mất đi vĩnh viễn. Vì vậy, giới chuyên môn thường ưu tiên khảo sát, đo đạc, bảo vệ hiện trạng và chỉ tiến hành khai quật khi có mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phương án bảo tồn phù hợp.

Trước những nguy cơ xuống cấp, chính quyền Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ quần thể Tống lăng. Khu di tích được công nhận là đơn vị bảo vệ di tích văn vật trọng điểm cấp quốc gia.

Gần đây, hoạt động khảo sát, tu bổ và quản lý được tăng cường. Một số khu lăng mộ được chỉnh trang cảnh quan, xây dựng cơ sở bảo vệ và từng bước phục vụ khách tham quan. Các dự án bảo tồn hiện nay còn chú trọng ứng dụng công nghệ số, ghi nhận tình trạng tượng đá và nghiên cứu phương án phát huy giá trị di sản.

Dù từng trải qua thời kỳ hoang phế, quần thể Tống lăng vẫn lưu giữ những dấu tích quan trọng của một trong những triều đại phát triển rực rỡ nhất Trung Quốc.