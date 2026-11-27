13 cây thị đáp ứng đầy đủ tiêu chí công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Công nhận giá trị di sản trăm năm

Ngày 21-11, UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố Cây Di sản Việt Nam đối với quần thể 13 trong tổng số 16 cây thị cổ thụ hơn 300 năm tuổi tại thôn Hưng Mỹ.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng và giá trị của quần thể cây, địa phương đã phối hợp với các chuyên gia lập hồ sơ đề nghị công nhận Cây Di sản Việt Nam. Ngày 12-11, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam xem xét hồ sơ và kết luận 13 cây thị đáp ứng đầy đủ tiêu chí công nhận. Ba cây còn lại, gồm cây số 5, số 6 và số 15, chưa đạt tiêu chí về kích thước.

Theo Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong, việc quần thể cây thị được công nhận là Cây Di sản Việt Nam là niềm vui, niềm tự hào của địa phương, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong công tác bảo tồn. Không chỉ chăm sóc, bảo vệ từng gốc cây, địa phương còn chú trọng gìn giữ những câu chuyện về “Trường Cây Thị”, về lịch sử và con người Hưng Mỹ để các thế hệ mai sau hiểu và tự hào về di sản quê hương.

Chính quyền xã sẽ từng bước nghiên cứu phương án phát huy giá trị Cây Di sản gắn với giáo dục truyền thống, bảo tồn văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, việc bảo vệ quần thể cây, giữ gìn cảnh quan, môi trường xung quanh và chăm sóc để cây phát triển lâu dài được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhà trường, thôn và cộng đồng dân cư cũng sẽ cùng tham gia giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, giá trị của Cây Thị và truyền thống quê hương.

Đối với ba cây chưa đủ điều kiện công nhận trong đợt này, địa phương vẫn tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ và theo dõi quá trình sinh trưởng. Đây là những cây cổ thụ nằm trong cùng không gian văn hóa Cây Thị Hưng Mỹ. Khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí, xã sẽ nghiên cứu đề nghị xem xét công nhận trong những đợt tiếp theo.

Quần thể cây thị có tuổi đời hơn 300 năm, là minh chứng sống cho nhiều giai đoạn lịch sử.

Lưu dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng

Theo hồ sơ, 13 cây thị được công nhận đều có tuổi đời hơn 300 năm. Cây lớn nhất có chu vi gốc 6,8m, cao 22m. Những con số ấy phần nào cho thấy sức sống bền bỉ của quần thể cây qua nhiều thế kỷ. Nhưng giá trị đáng quý hơn cả không chỉ nằm ở tuổi đời, mà còn ở những dấu ấn lịch sử, văn hóa được lưu giữ dưới những tán cây.

Trong những năm tháng kháng chiến, khu vực Cây Thị từng ghi dấu nhiều sự kiện đấu tranh cách mạng đầy gian khó, hy sinh của cán bộ và nhân dân địa phương. Đầu năm 1957, chính quyền Mỹ - Diệm lập trại cải hối cơ quan Khu I tại khu vực này để giam giữ, tra khảo những người bị tình nghi tham gia cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn; trong đó có những người đã anh dũng hy sinh.

Không chỉ là địa điểm ghi dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng, khu vực Cây Thị còn gắn với một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển giáo dục của địa phương. Năm 1966, thực hiện chủ trương xóa nạn mù chữ, phong trào Bình dân học vụ được triển khai rộng khắp. Tại Hưng Mỹ, khu vực Cây Thị trở thành địa điểm mở lớp học đầu tiên của thôn, được người dân gọi bằng cái tên thân thương là “Trường Cây Thị”. Dưới những tán cây, biết bao người dân đã học những con chữ đầu tiên; nhiều thế hệ học sinh của làng và cả vùng cánh Đông Thăng Bình từng đến đây học tập.

Đó không chỉ là ký ức đẹp mà còn là dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình phát triển giáo dục của địa phương. Ngày nay, câu chuyện về “Trường Cây Thị” vẫn được nhắc nhớ như một minh chứng cho truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó của người dân Hưng Mỹ.

Cùng với quần thể cây thị, khu vực này còn lưu giữ hai giếng cổ mang tên Hưng Thạnh và Hưng Thạnh nhị xã, được cho là có tuổi đời khoảng 300 năm. Những giếng làng không chỉ phục vụ sinh hoạt cộng đồng mà còn gắn với lịch sử hình thành làng xóm, những câu chuyện về địa giới, tên gọi và đời sống văn hóa, tâm linh của người dân qua nhiều thế hệ.

Có thể nói, quần thể cây thị, hai giếng cổ và không gian “Trường Cây Thị” đã tạo nên một không gian di sản mang đậm dấu ấn làng quê Hưng Mỹ. Nơi đây, thiên nhiên, lịch sử và đời sống cộng đồng cùng hòa quyện, lưu giữ những giá trị quý báu của cha ông. Việc công nhận Cây Di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận giá trị của những cây cổ thụ mà còn mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với vùng đất này, trao truyền niềm tự hào quê hương cho các thế hệ mai sau.