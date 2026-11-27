Ngày 26-11, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Nhiệm kỳ vừa qua 2020-2025, hoạt động của Hội Sân khấu Hà Nội đã diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các loại hình giải trí mới.

Song, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, hội chuyên ngành, cùng nỗ lực của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên, Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

NSƯT Nguyễn Văn Trực phát biểu tại đại hội

Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế đến các tỉnh, thành phố và các địa phương ở khu vực ngoại thành, để các tác giả có nhận thức mới cảm xúc mới với hiện thực cuộc sống.

Hội đã mở 2 trại sáng tác và từ đó, nhiều tác phẩm ra đời, được các đơn vị nghệ thuật, nhà hát dàn dựng tham gia các liên hoan, hội diễn và giành nhiều giải thưởng cao. Các tác phẩm cũng đồng thời tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu đến gần công chúng. Hội Sân khấu Hà Nội cũng tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm trao đổi chuyên môn để nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật.

Hiện, Hội Sân khấu Hà Nội có hơn 400 hội viên, trong đó có 50 hội viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều hội viên là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Ban chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Sân khấu Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng sáng tác của hội viên; phát triển đội ngũ; đổi mới hoạt động; mở rộng khán giả; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; tích cực ứng dụng công nghệ mới; phát triển khán giả trẻ…

Đặc biệt, Hội định hướng tổ chức các hoạt động biểu diễn định kỳ, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với khán giả, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu dân tộc....

Tại buổi lễ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 thành viên. NSƯT Nguyễn Văn Trực được tín nhiệm bầu là Chủ tịch. Hai Phó Chủ tịch là NSND Trung Hiếu và NSƯT Trần Thị Hiền.