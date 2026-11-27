Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức đã để lại những dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa của cả nước.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong 120 phút biểu diễn, sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và khoảng 50.000 khán giả trực tiếp, chương trình đã tạo nên một không gian nghệ thuật quy mô lớn, giàu cảm xúc, kết nối truyền thống với hiện đại, bản sắc các vùng miền với nhịp sống đương đại, là điểm hội tụ của những sắc màu văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô, nhấn mạnh: “Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa”.

Thông điệp sâu sắc của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô không đơn thuần dành cho một sự kiện, mà là một quan điểm xuyên suốt và có ý nghĩa chiến lược đối với cách thức phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Bởi suy cho cùng, văn hóa không thể chỉ được tạo dựng bằng những thiết chế, công trình hay chương trình biểu diễn, mà phải được nuôi dưỡng trong đời sống, bằng sự tham gia tự giác và sức sáng tạo của cộng đồng, từ mỗi người dân.

Đúng như quan điểm của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô, chuỗi hoạt động đặc sắc hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức đã làm nổi bật tinh thần: “Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa”.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (trong các ngày từ 21 đến 24-11) đã trở thành nơi hội tụ, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị văn hóa. Càng ý nghĩa hơn, tại 126 xã, phường, những hoạt động hưởng ứng được triển khai với nhiều hình thức, gắn với di sản, làng nghề, sinh hoạt cộng đồng và bản sắc riêng của từng địa phương.

Trong những không gian ấy, người dân không chỉ đến xem hay thưởng thức. Họ tham gia trình diễn, giới thiệu di sản, thực hành nghề truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian, kể câu chuyện về quê hương và trực tiếp tạo nên không khí ngày hội. Những nghệ nhân, người cao tuổi, lớp trẻ, các tổ chức cộng đồng cùng góp phần làm cho văn hóa hiện diện bằng những hoạt động cụ thể, gần gũi. Từ đó, di sản không còn chỉ được nhìn nhận như những giá trị lưu giữ trong hồ sơ hay trưng bày tại bảo tàng, mà trở thành một phần sống động của sinh hoạt cộng đồng.

Từ sân khấu lớn đến từng không gian văn hóa ở cơ sở, chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước năm nay đã khẳng định một cách tiếp cận chuẩn mực: Đưa văn hóa đến với nhân dân, đồng thời khơi dậy nguồn lực văn hóa từ chính nhân dân.

Chuỗi hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức đã khép lại, nhưng những dấu ấn tốt đẹp là dịp nhắc nhớ về vai trò của văn hóa trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, từ đây, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Hà Nội không thiếu những giá trị văn hóa để tự hào. Di sản nghìn năm, hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, phố cổ, làng nghề, lễ hội, nghệ thuật dân gian và những nét đẹp trong lối sống người Tràng An đã tạo nên chiều sâu, bản sắc riêng có của Thủ đô.

Nhưng trong bối cảnh phát triển mới, chiều sâu ấy chỉ có thể trở thành lợi thế nếu được đánh thức bằng tư duy mới, cách làm mới và năng lực tổ chức thực hiện tương xứng. Vấn đề không chỉ là giữ được những gì cha ông để lại, mà còn phải làm cho những giá trị ấy tiếp tục sinh sôi, thích ứng với đời sống hiện đại và đóng góp thiết thực cho tương lai.

“Văn hóa là điều cha ông ta trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau”. Cách nhìn ấy đặt ra một yêu cầu rộng hơn đối với công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa. Bảo tồn không thể tách rời phát triển; truyền thống không đối lập với hiện đại; gìn giữ bản sắc không có nghĩa là khép kín trước những giá trị mới. Một Thủ đô có chiều sâu văn hiến phải đồng thời là một Thủ đô có sức sáng tạo, có khả năng tiếp nhận tinh hoa nhân loại và tạo ra những giá trị văn hóa mới mang dấu ấn riêng.

Sân khấu mở màn chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” với hình ảnh Trống Đồng và Chim Lạc.

Các giọng ca nhiều thế hệ tỏa sáng tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Kiên định chuyển hóa tư duy ấy thành hành động, điều có ý nghĩa quan trọng là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Ngày 13-5-2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội, do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Đây là bước đi thể hiện sự quan tâm ở cấp độ lãnh đạo cao nhất của thành phố đối với lĩnh vực văn hóa, đồng thời tạo cơ chế điều phối để triển khai đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Trước đó, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chương trình đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo và phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, Quy chế làm việc cũng được ban hành, tạo cơ sở xác định nguyên tắc phối hợp, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên. Tại phiên họp ngày 22-8-2026, Ban Chỉ đạo tiếp tục đánh giá việc triển khai Chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của Thủ đô.

Nhìn từ quá trình đó, có thể thấy một mạch vận động rất rõ ràng, từ chủ trương của Trung ương đến chương trình hành động của Thành ủy; từ định hướng chiến lược đến cơ chế điều phối; từ phân công trách nhiệm đến tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Việc tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam trên quy mô toàn thành phố, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị và sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, là một biểu hiện cụ thể của yêu cầu kết nối ấy. Có thể nhận thấy cơ chế lãnh đạo, điều phối thống nhất là một điều kiện quan trọng để các chủ trương về phát triển văn hóa được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và lan tỏa rộng hơn.

Sức bật mới của văn hóa Thủ đô, vì vậy, không chỉ đến từ sự phong phú của di sản hay tài năng của đội ngũ văn nghệ sĩ, mà còn từ khả năng kết nối những nguồn lực vốn có, khơi thông những tiềm năng chưa được khai thác và chuyển hóa quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển, trách nhiệm không chỉ thuộc về ngành văn hóa, mà trở thành yêu cầu đối với từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Trong một thời gian dài, khi nói đến phát triển văn hóa, người ta thường nghĩ trước hết đến bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội, xây dựng thiết chế hay nâng cao đời sống tinh thần. Những nhiệm vụ ấy vẫn hết sức cần thiết, nhưng trong bối cảnh hiện nay, cách tiếp cận cần được mở rộng hơn. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, một thành tố có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, việc làm, sức hấp dẫn đô thị và năng lực cạnh tranh.

Hà Nội có những điều kiện đặc biệt để phát triển công nghiệp văn hóa. Đó là kho tàng di sản phong phú, hệ thống làng nghề truyền thống, đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nguồn nhân lực sáng tạo và một thị trường văn hóa rộng lớn.

Từ du lịch di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thiết kế, thời trang, thủ công mỹ nghệ đến truyền thông, nội dung số, các lĩnh vực này đều có khả năng hình thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia tăng. Khi được kết nối trong một hệ sinh thái sáng tạo, những tài nguyên văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân trải nghiệm các sản phẩm làng nghề tại các gian hàng lại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội

Việc Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế từ năm 2019 đã mở ra thêm cơ hội để Thủ đô kết nối với các mạng lưới sáng tạo quốc tế, phát triển không gian văn hóa và thúc đẩy các hoạt động thiết kế, sáng tạo dựa trên bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ trở thành lợi thế khi được chuyển hóa thành sản phẩm có chất lượng, có thị trường và có khả năng cạnh tranh. Không thể chỉ dừng ở việc sở hữu nhiều di sản hay tổ chức nhiều sự kiện; cần có doanh nghiệp sáng tạo, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, cơ chế khuyến khích đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những không gian để tài năng được phát huy.

Từ góc độ ấy, “Muôn sắc Việt Nam” có thể được nhìn nhận không chỉ như một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là minh chứng cho khả năng huy động, kết nối các nguồn lực sáng tạo và tổ chức một sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa rộng. Song giá trị lâu dài không nằm ở việc lặp lại những chương trình tương tự, mà ở khả năng hình thành năng lực sáng tạo, sản xuất và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp; từ đó phát triển những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, có sức cạnh tranh và đóng góp vào kinh tế đô thị.

Dẫu vậy, phát triển công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa mọi giá trị. Di sản không thể chỉ được nhìn như một tài sản để khai thác; nghệ thuật không thể chỉ được đánh giá bằng doanh thu; bản sắc văn hóa không thể bị làm phẳng để chiều theo thị hiếu nhất thời. Phát triển phải đi đôi với bảo tồn, sáng tạo phải tôn trọng giá trị gốc, khai thác phải gắn với trách nhiệm gìn giữ. Đích đến sâu xa vẫn là con người: Người dân được sống trong môi trường văn hóa tốt hơn, được tiếp cận nhiều hơn với các giá trị tinh hoa, có điều kiện sáng tạo và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Bởi vậy, khi xác định văn hóa là động lực phát triển, Hà Nội không chỉ hướng tới những chỉ tiêu về kinh tế hay quy mô ngành công nghiệp văn hóa. Thành phố còn phải quan tâm đến chất lượng đời sống tinh thần, môi trường văn hóa, sự an toàn và nhân văn của không gian công cộng, cách ứng xử giữa con người với con người và niềm tự hào về bản sắc Thủ đô. Một thành phố đáng sống không chỉ được nhận diện bằng những công trình hiện đại, mà còn bằng cách thành phố trân trọng di sản, đối xử với con người và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Những chuyển động tích cực từ Ngày Văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển văn hóa Thủ đô. Hà Nội cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Mỗi cấp ủy phải đưa nhiệm vụ phát triển văn hóa vào chương trình công tác một cách thực chất; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về môi trường văn hóa và kết quả thực hiện tại địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm mấu chốt là phải tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và khơi thông các nguồn lực đầu tư. Những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, cơ chế khai thác thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa và chính sách đãi ngộ nhân tài cần được rà soát, tháo gỡ đồng bộ. Cùng với ngân sách nhà nước, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Thành phố cần tạo môi trường thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm sáng tạo có sức cạnh tranh; kết nối chặt chẽ hơn giữa di sản, nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà đầu tư và các tổ chức sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá và khai thác giá trị văn hóa; xây dựng những sản phẩm đặc trưng có khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Mỗi di sản, làng nghề, không gian văn hóa cần được nghiên cứu để tìm ra phương thức phát huy phù hợp, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng, vừa bảo đảm gìn giữ bản sắc.

Phải xác định rõ thước đo của phát triển văn hóa là người dân có được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ văn hóa hay không; trẻ em có được nuôi dưỡng trong môi trường giàu tính nhân văn hay không; di sản có được cộng đồng gìn giữ và trao truyền hay không; người Hà Nội có ngày càng thanh lịch, văn minh, nghĩa tình và trách nhiệm hơn hay không. Đó mới là những kết quả có sức sống lâu dài, phản ánh chiều sâu của một chiến lược phát triển văn hóa.

Đặc biệt, phải đưa văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Mỗi xã, phường cần quan tâm xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa phù hợp với đặc điểm cộng đồng; phát huy giá trị di tích, làng nghề, lễ hội, câu lạc bộ và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống. Gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư phải trở thành những môi trường nuôi dưỡng nhân cách, lối sống và các chuẩn mực ứng xử. Cán bộ, đảng viên cần nêu gương trong văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật và cách ứng xử với nhân dân. Những việc làm tốt, hành vi đẹp, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng phải được trân trọng, lan tỏa thành nếp sống.

Hàng chục nghìn khán giả đã cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Một chương trình nghệ thuật có thể khép lại, một ngày hội có thể kết thúc, nhưng sức sống văn hóa không thể chỉ được đo bằng những khoảnh khắc rực rỡ. Hà Nội có di sản nghìn năm để tự hào, nhưng tương lai văn hóa Thủ đô còn được quyết định bởi những giá trị mới được kiến tạo hôm nay. Khi quyết tâm chính trị được chuyển hóa thành hành động, nguồn lực được khơi thông, cơ chế điều phối được vận hành hiệu quả và nhân dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng văn hóa, sức bật ấy sẽ không dừng lại ở một ngày hội.

Chiều sâu văn hiến làm nên bản sắc Hà Nội; sức sáng tạo của con người tạo nên sức sống văn hóa; còn tầm nhìn và năng lực tổ chức thực hiện sẽ quyết định khả năng chuyển hóa những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển của Thủ đô.

Chỉ đạo thực hiện: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Trung Sơn

Thực hiện: Hiền Lương

Thiết kế: Thanh Nga